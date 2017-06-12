الأهلي يكشف عن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يسمح فيها لـ«معلول» بالرحيل

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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى، عن الحالة الوحيدة التى يمكن للأهلي فيها أن يسمح لظهيره الأيسر التونسى علي معلول بالرحيل عن صفوف الفريق.

وقال عبدالحفيظ خلال لقائه ببرنامج «كل عام وأنتم بخير مع شوبير» والذى يذاع عبر أثير «الشباب والرياضة» أن وجود عرض مادى مغري ومناسب للغاية يمكن وقتها التفكير ودراسة العرض بجدية والسماح للاعب بالرحيل.

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وعن مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب التونسي أمس في افتتاح مشواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي خسر فيها المنتخب بهدف نظيف ولم يقدم أداءًا جيدًا بينما تالق معلول والمنتخب التونسي قال هي مباراة للنسيان.