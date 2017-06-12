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عبدالحفيظ: مباراة المنتخب أمام تونس للنسيان.. وكوبر لم يجامل إكرامي

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عبدالحفيظ: مباراة المنتخب أمام تونس للنسيان.. وكوبر لم يجامل إكرامي عبدالحفيظ: مباراة المنتخب أمام تونس للنسيان.. وكوبر لم يجامل إكرامي

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مباراة الوطني أمام المنتخب التونسي في افتتاح مشواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي خسر فيها المنتخب بهدف نظيف ولم يقدم أداءًا جيدًا هي مباراة للنسيان.

وتابع عبدالحفيظ خلال لقائه ببرنامج «كل عام وأنتم بخير مع شوبير» والذي يذاع عبر أثير «الشباب والرياضة» أن المنتخب يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين وقادر على العودة والصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

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وأضاف عبدالحفيظ، سهام النقد التي توجهت للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بسبب إشراكه شريف إكرامى بدلًا من عصام الحضري ليس لها داعي.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته أن الجهاز الفني لن يفُضل مصلحة أي شخص  على مصلحته وأنه يقوم بإشراك اللاعبين الأنسب من وجهة نظره.

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التحرير

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