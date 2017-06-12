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مرتضى منصور يهاجم «سليمان»..وعن مسلسلات رمضان: «قلة أدب ويجب إيقافها»

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مرتضى منصور يهاجم «سليمان»..وعن مسلسلات رمضان: «قلة أدب ويجب إيقافها» مرتضى منصور يهاجم «سليمان»..وعن مسلسلات رمضان: «قلة أدب ويجب إيقافها»

التحرير

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شن رئيس نادي ، هجومًا عنيفًا على أحمد سليمان عضو المجلس المستقيل، والذي أعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس.

وأكد رئيس النادي على أنه رفض إذاعة مباراة وتونس في النادي بسبب قرار مقاطعة قطر وحصول قنوات «beIN Sports »على حقوق البث، وقال للأعضاء: "لو عاوزين تدوا صوتكم للجنرال الفاسد أدوا براحتكم وأنا سايبه ينزل الانتخابات علشان يشوف هزيمة نكراء".

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وكشف رئيس الزمالك عن تحضيره مفاجآة مدوية في انتخابات النادي مشيرًا إلى  أحمد سليمان، "أنا سايبه ينزل ومجهزله مستندات مش عاوز أطلعها دلوقتي، بجانب أنه واخد من أحد اللاعبين 200 ألف جنيه ووريت الوصل لعدد من الصحفيين".

وانتقد مرتضى منصور عدد من المسلسلات والبرامج التليفزيونية المذاعة في شهر رمضان، مؤكدًا أنها تدعوا إلى الرذيلة والفتنة، كما طالب الرئيس عبدالفتاح بالتدخل، وعلق على مايحدث،قائلا: "قلة أدب ويجب إيقافها".

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التحرير

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