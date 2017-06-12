ميناء دمياط يستقبل القاطرة البحرية "مختار"

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، القاطرة البحرية "مختار"، والتي كانت تعاقدت على تدشينها قبل أربعة أعوام، بالتعاون مع شركة "التمساح" لبناء وإصلاح السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بعد الانتهاء من التجارب البحرية والحصول على التراخيص الملاحية.

وقال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "إن استلام القاطرة البحرية يأتي في ضوء اهتمام وحرص الهيئة على تحديث وتطوير الوحدات البحرية، بغرض تقديم خدمات بحرية متميزة للسفن بالميناء".

وأضاف أن القاطرة "مختار" ذات قوة شد 25 طنًا وغاطس 4 أمتار، ويبلغ طولها 26 مترًا وعرضها

9 أمتار، وتمتاز باستهلاكها البسيط للوقود وقطع غيارها الرخيصة مقارنة بالقاطرات الأخرى ذات قوة الشد الأكبر، كما تتميز بقدرتها على الدخول والخروج في الميناء النهري بسهولة ويسر، وذلك لاحتياج الهيئة في المرحلة المقبلة لمثل هذه النوعية من الوحدات البحرية، نظرًا لزيادة الحركة المتوقعة بالنقل النهري على مستوى الجمهورية ككل.