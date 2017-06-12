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"محلب" ومحافظ دمياط في بحيرة المنزلة لبحث ملف التعديات

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مصراوي Masrawy

"محلب" ومحافظ دمياط في بحيرة المنزلة لبحث ملف التعديات

05:22 م الإثنين 12 يونيو 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن صيادي بحيرة المنزلة نظموا حفل استقبال كبير للترحيب بالمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية ومستشار المشروعات القومية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب خالد مهران، قائد الجيش الثاني الميداني، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وذلك أثناء تفقدهم للبحيرة لإزالة التعديات الموجودة عليها.

وأوضح محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن بحيرة المنزلة تمتلك أهم مقومات المربى السمكي الطبيعي لتوافر المواد الغذائية الطبيعية واعتدال المناخ طوال العام، وتنتج ما يقرب من 48% من إنتاج البحيرات الطبيعية، إلى جانب أن اتصالها بالبحر الأبيض من خلال البواغيز والفتحات التي تسمح بتبادل المياه وتوازنها ودخول وخروج الأسماك، ساعد على وجود أفخر أنواع الأسماك طوال العام.

ولفت طه إلى أن البحيرة تعاني من مشكلات بيئية عدة، مثل القمامة والتلوث المنصب من مصرف بحر البقر، إلى جانب انسداد البواغيز وإلقاء نفايات المصانع؛ الأمر الذي أثر بشكل كبير على الثروة السمكية بها في العقود الأخيرة، وتسببت أعمال الردم التي وصلت مساحتها في الآونة الأخيرة إلى 125 ألف فدان.

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