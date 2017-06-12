أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عبد العال عن مناقشة نواب "25-30" لتيران وصنافير: "إرهاب.. وبعضهم أساء للجيش"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عبد العال عن مناقشة نواب "25-30" لتيران وصنافير: "إرهاب.. وبعضهم أساء للجيش"

05:03 م الإثنين 12 يونيو 2017

كتب - أحمد علي:

أبدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استياءه من تصرفات بعض النواب خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدًا أن ذلك مظهر من المظاهر السيئة التي تتم بأروقة المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مؤكدا أن "الجميع هدفه وطني، ويقدرون ظروف البلاد التي تمر بها في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن بها جيش قوى لا يبيع أو يفرط في أرضه.

وقال عبد العال: "البعض لم يحترم رجال القوات المسلحة التي حضرت مناقشات تيران وصنافير.. دول ناس بيناموا في البحر.. البعض يتكلم وكأنه يحتكر الوطنية والظروف تفرض علينا المحافظة على هذا الوطن".

ولفت عبد العال إلى أن هناك العديد من الشخصيات العربية وتسعى لدفع ملايين الدولارات من أجل الحصول على الجنسية المصرية، متابعا: "الناس عارفين قيمة الدولة المصرية وجيشها المستقر ولا يستطيع بني أدم الاقترا ب من حدودها".

وأكد عبد العال أنه سيتم تطبيق اللائحة على أي نائب يحضر اجتماع اللجنة التشريعية، حتى لو وصل الأمر لتطبيق أقصى جزاء عليه، واصفا ما حدث من نواب "25-30" في جلسة الأمس بـ"الإرهاب".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الحريري" يوضح سبب المشادات في الجلسة الثانية لـ "تيران وصنافير" بالبرلمان

    أخبار
  • عبد العال:

    عبد العال: "أنا على رأس قائمة الاغتيالات".. وسنقاضي "البلشي"

    أخبار

  • "زراعة النواب": القطن قضية أمن قومي لمصر

    أخبار
  • ننشر نص مشروع قانون منح علاوة استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة ٧٪‏

    ننشر نص مشروع قانون منح علاوة استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "ليفل الوحش".. كيف استقبل طلاب الثانوية امتحاني الفيزياء والتاريخ؟أخبار

  • رسالة عبد العال بشأن حكم

    رسالة عبد العال بشأن حكم "تيران وصنافير" الأبرز في صحف القاهرةأخبار

  • مجهولون يطلقون الرصاص على رئيس مباحث ومجند بالدقهلية

    مجهولون يطلقون الرصاص على رئيس مباحث ومجند بالدقهليةأخبار

  • كيف علق الجمهورعلى إعلان

    كيف علق الجمهورعلى إعلان "لما القلب يدق" ..أحمد حلمي ودنيا سمير غانم؟فنون

  • الجيش الليبي يحل كتيبة

    الجيش الليبي يحل كتيبة "أبو بكر الصديق "بعد الإفراج عن سيف الإسلامأخبار

  • على غرار فاروق الباز.. ممثل القوات البحرية: جيولوجياً

    على غرار فاروق الباز.. ممثل القوات البحرية: جيولوجياً "تيران وصنافير"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية