عبد العال عن مناقشة نواب "25-30" لتيران وصنافير: "إرهاب.. وبعضهم أساء للجيش"
عبد العال عن مناقشة نواب "25-30" لتيران وصنافير: "إرهاب.. وبعضهم أساء للجيش"
05:03 م الإثنين 12 يونيو 2017
كتب - أحمد علي:
أبدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استياءه من تصرفات بعض النواب خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدًا أن ذلك مظهر من المظاهر السيئة التي تتم بأروقة المجلس.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مؤكدا أن "الجميع هدفه وطني، ويقدرون ظروف البلاد التي تمر بها في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن مصر بها جيش قوى لا يبيع أو يفرط في أرضه.
وقال عبد العال: "البعض لم يحترم رجال القوات المسلحة التي حضرت مناقشات تيران وصنافير.. دول ناس بيناموا في البحر.. البعض يتكلم وكأنه يحتكر الوطنية والظروف تفرض علينا المحافظة على هذا الوطن".
ولفت عبد العال إلى أن هناك العديد من الشخصيات العربية وتسعى لدفع ملايين الدولارات من أجل الحصول على الجنسية المصرية، متابعا: "الناس عارفين قيمة الدولة المصرية وجيشها المستقر ولا يستطيع بني أدم الاقترا ب من حدودها".
وأكد عبد العال أنه سيتم تطبيق اللائحة على أي نائب يحضر اجتماع اللجنة التشريعية، حتى لو وصل الأمر لتطبيق أقصى جزاء عليه، واصفا ما حدث من نواب "25-30" في جلسة الأمس بـ"الإرهاب".
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