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ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بدمياط

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بدمياط

04:53 م الإثنين 12 يونيو 2017

ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

ألقت قوات الشرطة بدمياط، اليوم الاثنين، القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة، خلال حملة مفاجئة استهدفت التصدي للمطلوبين في قضايا شغب وعنف، برئاسة الرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط.

وكشفت تحريات ضباط قسم مكافحة المخدرات عن اتخاذ "أحمد.م.ص"، 27 عامًا، "عاطل"، وشهرته "أحمد السباك"، يقيم في قرية الشعراء، محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي غير المشروع بالإتجار في المواد المخدرة.

وضبطت القوات، المتهم وبحوزته نصف كيلو من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وذلك حال تواجده بدائرة المركز.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 212 مركز شرطة دمياط لسنة 2017.

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