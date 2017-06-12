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الحكومة الكولومبية تبدأ تدريب متمردي "فارك" للعمل كحراس شخصيين

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مصراوي Masrawy

الكولومبية تبدأ تدريب متمردي "فارك" للعمل كحراس شخصيين

04:52 م الإثنين 12 يونيو 2017

متمردي فارك

بوجوتا (أ ش أ)

قالت الحكومة الكولومبية إنها ستبدأ عملية تدريب لمتمردي حركة "فارك" للعمل كحراس شخصيين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أن حوالي 315 فردا من المقاتلين الذين تم تسريحهم بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الكولومبية والحركة العام الماضي سيتم تدريبهم لحماية أعضاء تابعين لحركة (فارك) المعرضين للعنف حيث إن الجماعات شبة العسكرية اليمينية تتعرف باستهدافها لقادة الحركة.

وقالت وزارة الداخلية في كولومبيا إن أكثر من 300 متمرد ممن تم تسريحهم من الحركة وصلوا إلى أكاديمية التدريب في بلدة "فاكاتاتيفا" بالقرب من العاصمة بوجوتا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم اختيار 315 مرشحا للقيام بمهمة تأمين قادة حركة "فارك".

وأشارت الوزارة إلى أن المتمردين سيخضعون لسلسلة من الاختبارات لقياس قدرتهم الجسدية وأهليتهم النفسية والانفعالية للوظيفة، مضيفة أن المرشحين الناجحين سيتقاضون راتبا شهريا يعادل 615 دولار أمريكي.

وأوضحت أنه سيتم السماح فقط لأعضاء الحركة الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية ومن يستطيعون إثبات أنهم سلموا أسلحتهم بالتقدم للوظيفة.

وكان متمردو حركة "فارك" في كولومبيا قد أعلنوا - الخميس الماضي - تسليم 30 في المائة من أسلحتهم إلى مراقبين تابعين للأمم المتحدة، وذلك وفقا لشروط اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

هذا المحتوى من

Asha

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