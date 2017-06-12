الاتحاد الأوروبي: يمكن بدء محادثات منخفضة المستوى بشأن خروج بريطانيا هذا الأسبوع

بروكسل (د ب أ)

صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر فينترشتاين بأنه من الممكن أن تبدأ محادثات فنية منخفضة المستوى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ، ولكن التكتل لم يحدد موعدا يمكن أن تبدأ فيه المفاوضات الأساسية .

وقال فينترشتاين أنه بالنسبة للمحادثات الفنية، فإننا واثقون إلى حد كبير بأنها من الممكن أن تبدأ هذا الأسبوع ، ونحن على دراية بأن هناك استعداد مشترك في الجانب البريطاني لبدء هذه المحادثات الفنية".

وأضاف :"إننا مستعدون تماما لبدء المفاوضات –الآن ، لكن لا يمكنني تحديد موعد للانتقال من المباحثات حول المحادثات إلى المباحثات الأكثر تفصيلا. الأمر لا يتوقف بالكامل علينا . إننا مستعدون تماما".

وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا، ميشال بارنييه، قد قال في وقت سابق إنه يأمل في أن تبدأ محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الذي يشمل يوم 19 حزيران/يونيو ، وأن يتمكن من إطلاع قادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في قمة مقررة في 22 و23 يونيو على ما تم في المفاوضات – مما يعني أن تعقد المفاوضات الجوهرية بحلول هذا الوقت.

وأحاطت الشكوك بالجدول الزمني لبارنييه بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في بريطانيا يوم الخميس الماضي وتمخضت عن خسائر كبيرة لحزب المحافظين وعن برلمان بلا أغلبية.