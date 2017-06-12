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أمريكا تنسحب من بيان وزراء بيئة مجموعة السبع بشأن التغير المناخي

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مصراوي Masrawy

أمريكا تنسحب من بيان وزراء بيئة مجموعة السبع بشأن التغير المناخي

04:43 م الإثنين 12 يونيو 2017

أمريكا تنسحب من بيان وزراء بيئة مجموعة السبع بشأن التغير المناخي

الدول الصناعية السبع

روما (د ب أ)

اختلفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مع أعضاء آخرين بمجموعة الدول الصناعية السبع، حيث رفضت تبني إعلان وزراء البيئة بالمجموعة بشأن التغير المناخي بسبب انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس بشأن الاحترار العالمي.

وجاء في هامش بيان وزراء البيئة في مجموعة السبع أن "الولايات المتحدة ستواصل الانخراط مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بطريقة تتماشى مع الأولويات المحلية، مع الحفاظ على قوي وبيئة صحية على حد سواء".

وأضاف البيان: "وبناء عليه، نحن الولايات المتحدة لن ننضم إلى هذه الأجزاء من البيان الرسمي بشأن المناخ و(بنوك التنمية متعددة الأطراف) ما يعكس إعلاننا الأخير بالانسحاب ووقف التنفيذ الفوري لاتفاقية باريس والالتزامات المالية ذات الصلة ".

وأكد الوزراء الآخرين الذين اجتمعوا في بلدة بولونيا الإيطالية، مجددا "التزامهم القوي بالتنفيذ السريع والفعال لاتفاقية باريس، ووصفوا الاتفاقية بأنها "لا رجعة فيها ".

وقالوا : " ستظل إجراءاتنا تستلهم وتسترشد بالزحم العالمي المتنامي للتصدي للتغير المناخي ".

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان. وخلال قمة المجموعة التي عقدت الشهر الماضي، وقبل انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد من اتفاقية باريس، ظهرت واشنطن بالفعل باعتبارها المعارض الوحيد لقضايا تغير المناخ.

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