"الحريري" يوضح سبب المشادات في الجلسة الثانية لـ "تيران وصنافير" بالبرلمان

كتبت- إشراق أحمد وشروق غنيم:

قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إن الجلسة الثانية للجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الاثنين، شهدت مشادات بين أعضاء المجلس بسبب إدعاء أحدهم خطأً أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أقر بسعودية الجزيرتين، وأن هناك قوات للملكة عليها، وهو ما تسبب في غضب عدد من النواب.

وأضاف عضو تكتل 25/30، أن الجلسة جاءت متأخرة بنحو الساعة، ولم تشهد تغييرًا في تمسك رئيس البرلمان والحكومة في عرض "وجهة نظر أحادية في التنازل عن الجزيرتين"، كما قال الحريري في تصريحات لمصراوي.

وأوضح الحريري أن تكتل 25/30 تقدم أمس بطلب لاستدعاء عدد من الخبراء منهم الدكتور نور فرحات والدكتور صبري العدل، وكل من لديه مستندات تثبت مصرية الجزر، لكن حتى الآن لم يتم توجيه دعوة لأي أحد.

وتابع النائب أن رئيس البرلمان هو المخول باستدعاء الخبراء للجلسة، وبسؤاله أكثر من مرة عن عدم تنفيذ مطلب التكتل "لم يُجِب علينا، وتجاهل حديثنا" –حسب قول الحريري.

وأشار الحريري إلى أن الخطأ الذي أشعل المشادة داخل المجلس أدى إلى تصاعد هتاف "ناصر.. ناصر" داخل القاعة للتأكيد أن الرئيس الراحل لم يتنازل عن الأرض، قبل أن يرفع رئيس البرلمان الجلسة، ليعلو الهتاف بعدها "مصرية.. مصرية"، تأكيدًا على تمسك النواب بمصرية الجزر.

ومن المقرر عقد جلسة ثانية في التاسعة والنصف من مساء اليوم، لكن الحريري قال إنها مقتصرة على أعضاء اللجنة التشريعية، بحسب قرار رئيس المجلس، فيما أكد النائب أن تكتل 25/30 متمسكين بحقهم في حضور الجلسة وتقديم ما لديهم من مستندات، نافيًا وجود بندًا باللائحة الداخلية يمنع أي نائب من حضور الجلسات.