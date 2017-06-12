المعاهد الأزهرية: نظام "بوكليت" ساهم في ضبط الامتحانات والحد من الغش

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إنَّ نظام "بوكليت" لاقى قبولاً كبيرًا من الطلاب نظرًا لطبيعته التي تعتمد على الأسئلة القصيرة وذاكرة الطالب وذكائه وقوة تركيزه.

وأضاف عبدالرحيم في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن نظام "بوكليت"، أداة حقيقة لاختبار مستوى الطالب وتمييز المتفوقين، ولا تستغرق وقتًا طويلًا للإجابة، لافتًا إلى أنَّه ساهم كثيرًا في ضبط الامتحانات والحد من ظاهرة الغش.

وأوضح أنَّ طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية، أدوا اليوم الاثنين امتحان مادة الأدب والنصوص، الذي مر في هدوء تام ودون شكاوى من اللجان أو الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أنَّ غرفة متابعة الامتحانات بقطاع المعاهد تتواصل بشكل مكثف يوميًّا مع رؤساء اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأشار إلى أن قطاع المعاهد، يرسل قوافل متابعة إلى اللجان بمختلف المحافظات لضبط الامتحانات والمتابعة الميدانية لها ومكافحة ظاهرة الغش حتى يحصل كل طالب على حقه.

ومن جانبه قال الشيخ صالح عباس، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، إنَّ الكنترول يستقبل أوراق الإجابة بانتظام، ويقوم المصححون بتصحيح العينات لكل مادة وإعداد تقارير من المتخصصين عن كل مادة من حيث مدى سهولتها أو صعوبتها ومناسباتها لزمن الامتحانات، منوهًا إلى أنَّ ورقة "بوكليت" لها طبيعة تعامل خاصة في التصحيح، وهي أكثر إنجازًا ودقة في التصحيح.

وشدد على أنَّ كل طالب سيحصل على حقه في التصحيح، وأن ترتيب الأسئلة والإجابات تحتها ساهم كثيرًا في تنسيق ورقة الإجابة والتسهيل على المصححين.

وأشار إلى أنَّ لجنة النظام والمراقبة تعد تقريرًا بقياس الزمن النموذجي لتصحيح ورقة الإجابة، ولتعميمه على مراكز التصحيح، وأنَّه من خلال التقارير التي أُعدت عن إيجابيات وسلبيات "بوكليت" فإن هناك ارتياح من جميع المشاركين في عملية التصحيح.