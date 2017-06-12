"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بالحفاظ على حقوق المواطنين بعد أزمة مقاطعة قطر



كتبت- هاجر حسني:

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، باحترام حقوق مواطني الدول العربية بعد التطورات الأخيرة التى شهدتها العلاقات بين عدد من الدول العربية ودولة قطر، وضرورة العمل على ألا يكون لهذه التطورات أي انعكاسات على حقوقهم.

وناشد المجلس في بيانه اليوم الإثنين، الدول المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدم المساس بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين سواء كان الأمر يتعلق بمواطني هذه الدول المقيمين في قطر أو مواطني قطر المقيمين في تلك الدول.

وأشار المجلس إلى ما تناقلته الأنباء من اتخاذ عدد من هذه الدول قرار بمراعاة الأوضاع والظروف الإنسانية للأسر التي يكون الزوج والزوجة فيها من جنسيات مشتركة، وتوسيعه على نحو يكفل جميع حقوق المواطنين المضارين من هذه التطورات.

وكانت مصر وعدة دول عربية من بينها السعودية والإمارات والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، على خلفية تصريحات الأمير تميم بن حمد التص وُصفت بأنهاتدخل في الشؤون الداخلية وتدعم الإرهاب، بحسب بيانات رسمية.