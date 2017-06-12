الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 125 ألف شخص هذا العام بسبب الصراع في أفغانستان
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 125 ألف شخص هذا العام بسبب الصراع في أفغانستان
04:37 م الإثنين 12 يونيو 2017
كابول (د ب أ)
ذكرت منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن أكثر من 125 ألف أفغاني اضطروا إلى ترك منازلهم منذ مطلع هذا العام بسبب الصراع الدائر في البلاد.
وأظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح أكثر من 22 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
وكانت أكثر المناطق تضررا هي شمال وشمال شرق أفغانستان، حيث شهدت نزوح 45 بالمئة من إجمالي عدد النازحين، تليها جنوب البلاد بنسبة 27 بالمئة ثم غرب البلاد بنسبة9 بالمئة ثم شرق ووسط أفغانستان بنسبة12 بالمئة.
إلا أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن البيانات أظهرت أيضا انخفاضا في عدد النازحين بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن بين أسباب هذا الانخفاض، قال محللون في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن بعض القتال مازال مستمرا في نفس المناطق التي شهدها العام الماضي، وهو ما يعني أن الكثيرين فروا من هذه المناطق بالفعل.
ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع معدل الفقر يعني أيضا أن البعض لم يعد لديهم موارد لنقل الأسر الكبيرة إلى أماكن أخرى، وفقا للمحللين.
وازداد انعدام الأمن في المدن التي كانت تعتبر في السابق ملاذا آمنا. فعلى سبيل المثال، تتعرض كابول لهجمات منتظمة من جانب مسلحي طالبان وتنظيم داعش. وقد قتل أو أصيب مئات المدنيين في هجمات منذ يناير الماضي.
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