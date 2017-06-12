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ميركل تطالب بمزيد من الاستثمارات في إفريقيا

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مصراوي Masrawy

ميركل تطالب بمزيد من الاستثمارات في إفريقيا

04:36 م الإثنين 12 يونيو 2017

ميركل تطالب بمزيد من الاستثمارات في إفريقيا

برلين (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المجتمع الدولي إلى تعزيز الاستثمارات في إفريقيا.

وقالت ميركل، التي تترأس هذا العام مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى، اليوم الاثنين في برلين: "التطور الجيد للعالم لن يجدي إذا لم تشارك فيه كافة القارات".

وأكدت ميركل أن المساعدات التنموية التقليدية أحادية الجانب لم تكن دائما الطريق الصحيح لمساعدة إفريقيا، وقالت: "نحتاج إلى مبادرة لا تتحدث عن إفريقيا، بل مع إفريقيا".

تجدر الإشارة إلى أن ميركل جعلت إفريقيا لأول مرة موضوعا محوريا لرئاسة مجموعة العشرين. ومن المقرر أن يتطرق قادة دول مجموعة العشرين خلال قمتهم مطلع تموز/يوليو المقبل إلى الفقر والنزاعات في هذه القارة.

وللإعداد لهذه القمة دعت ميركل اليوم عشرة رؤساء دول وحكومات إلى برلين للمشاركة في مؤتمر عن إفريقيا.

ومن بين المشاركين في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى غد الثلاثاء الرئيس المصري عبد الفتاح ورئيس الاتحاد الإفريقي ودولة غينيا ألفا كوندي.

وأعلنت ألمانيا اليوم عزمها تقديم مساعدات لكل من تونس وغانا وساحل العاج لتعزيز الاستثمارات الخاصة بها بصفتها دول شريكة لها.

وأوضحت وزارة المالية الألمانية أن ألمانيا سوف تقوم بإسهامها بذلك في إطار مبادرة الشراكة الجديدة لمجموعة العشرين "جي 20" مع إفريقيا.

كما تعهدت ألمانيا بمساعدات إضافية بقيمة 300 مليون يورو لصالح الدول الإفريقية الراغبة في الإصلاح.

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