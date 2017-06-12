وكالة الطاقة الذرية تحذر من استمرار انتشار الطاقة النووية في العالم

فيينا (د ب أ)

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استمرار انتشار الطاقة النووية في العالم وقالت إن 20 مفاعلا نوويا جديدا بدأت عملها على مستوى العالم في العامين الماضيين وحدهما وذلك حسبما جاء على لسان رئيس الوكالة يوكيا أمانو اليوم الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح أمانو أن ذلك يعني أن 449 مفاعلا في 30 دولة من دول العالم تنتج 392 جيجا واط وأن هذه هي أكبر طاقة إنتاجية للمفاعلات النووية تسجلها الوكالة حتى الآن على مستوى العالم.

وأشار أمانو في مستهل افتتاح مجلس محافظي الوكالة اليوم إلى أن هناك 60 مفاعلا نوويا تحت الإنشاء أكثرها في آسيا "وهذه المفاعلات تساعد الدول في تغطية حاجتها من الطاقة وفي محاولتها الاستمرار في خفض الغازات الانبعاثية".

ورأى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا التطور يلقي الضوء على المسار الخاص بألمانيا التي تسعى لوقف تشغيل جميع مفاعلاتها للطاقة بحلول عام 2022.

كما عبر أمانو أمام مندوبي الدول الـ 35 الأعضاء في الوكالة عن قلقه بشكل خاص بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية التي تمتلك قنابل نووية وتعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى.

وشدد أمانو على ضرورة أن تفي كوريا الشمالية بالتزاماتها الدولية وأن تتعاون مع الوكالة وقال إن الوكالة ستستعد في كل الأحوال للوقت الذي ستحصل فيه على تصريح بدخول كوريا الشمالية لمراقبة منشآتها النووية وقال: "سأعزز قدرة الوكالة فيما يتعلق بلعب دور حاسم في القضايا الخاصة بمعرفة البرنامج النووي لكوريا الشمالية".

ولم يتطرق أمانو سوى بشكل عابر لمراقبة الوكالة للبرنامج النووي الإيراني والتي تتم حتى الآن بلا مشاكل.

يشار إلى أن الوكالة هي التي تراقب الاستخدام السلمي للطاقة على مستوى العالم.