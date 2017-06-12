فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ "تجارة الإسكندرية"

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، فصل طالب قطري من كلية التجارة نهائيًا، وذلك لمخالفته القواعد واعتدائه لفظيًّا على معيدة بذات الكلية خلال أدائه امتحان آخر العام.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية: "إن لجنة التحقيق أثبتت مخالفة الطالب المذكور للائحة الطلابية والقيام بسلوكيات مرفوضة وتمزيق ورقة الإجابة أثناء أدائه للامتحان".

وأضاف رئيس الجامعة، أن القرار ليس له علاقة بالسياسة أو جنسية الطالب، مؤكدًا أن جميع الطلاب القطريين يتلقون معاملة جيدة، لافتًا إلى أن الطالب لم يحضر التحقيق وله الحق في الاستئناف ضد القرار.

وحول تفاصيل الواقعة، أوضح الدكتور يحيى عبد الغني، القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، أن طالبًا قطريًّا في الصف الثاني بالكلية، يدعى "ج.ح"، تطاول على المعيدة "شيماء أمين"، بعد أن طالبته بترك هاتفه المحمول خلال أداء الامتحان والجلوس بشكل منضبط.

وأضاف أن المعيدة تشكّكت في قيام الطالب بالغش، وعند توجيهه للامتثال للقواعد، قام بسبّها ومزق ورقة الإجابة، فحررت محضرًا رسميًّا بالواقعة.