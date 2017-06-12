ضبط هارب من الإعدام قتل سيدة وابنتها في "السخنة"

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث السويس، اليوم الاثنين، هاربًا من حكم بالإعدام في قضية قتل سيدة وابنتها، وقعت بطريق السخنة - القطامية قبل 3 أعوام، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه لحين إعادة محاكمته حضوريًّا.

كانت معلومات وردت للعميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، تفيد بتواجد المتهم "حسين وحيد المهدي" سائق، هارب من حكم بالإعدام، واختباؤه بمنطقة استبل عنتر بمصر القديمة بالقاهرة، وتم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وتوجهت مأمورية أمنية وألقت القبض على المتهم.

تعود وقائع القضية رقم 2239 جنايات السويس لسنة 2014 الى الأول من أكتوبر في عام 2014، حيث ربطت علاقة عاطفية بين المتهم وسيدة، واستدرج المتهم، "ثناء .م"، 46 سنة، وابنتها " إسراء .ع"، 17 سنة، على طريق السخنة – القطامية، بعدما أوهم الأم برغبته في الزواج منها وكان هدفه سرقتهما، وادعى إعداد برنامج ترفيهي لهم وقضاء عطلة بإحدى المنتجعات بالسخنة.

وأثناء رحلة الذهاب توقف بمنطقة صحراوية بجانب الطريق، على مسافة 30 كيلو من بوابة الرسوم، وادعى تعطل إطار السيارة، واستدرج الام أولاً بحجة مساعدته في إخراج معدات تبديل الإطار، فضربها بقطعة رخام على رأسها، ثم أجهز على ابنتها والتي كان قد وضع لها مخدرًا في عبوة عصير، ثم هشم رأسهيما بالحجارة، حتى لا يُستدل عليهما، وألقى الجثتين في الصحراء بعد سرقة مشغولاتهما الذهبية وأموالهما، وتوجه للسويس وباع كل ما استولى عليه منهما.

أحيل المتهم لمحكمة الجنايات، وخلال الجلسات هرب المتهم خلال نقله من مقر المحكمة إلى محبسه، وقررت محكمة جنايات السويس في جلسة 23 فبراير الماضي إحالة أوراق المتهم للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام.

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