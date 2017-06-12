اللغة الانجليزية تصدم طلاب الثانوية العامة وتسجل أقل نسبة نجاح في 5 سنوات

كتبت- ياسمين محمد:

سجلت نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة، هذا العام الدراسي 2016/ 2017، أقل نسبة مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية بنسبة 79.4%.

ففي عام 2011/ 2012 سجلت علينة العشوائية للغة الانجليزية نسبة نجاح 90.5%، وفي عام 2012/ 2013 سجلت 92%، وفي عام 2013/ 2014 كانت النسبة 86.1%، فيما بلغت في عام 2014/ 2015 نسبة 85.4%، وفي عام 2015/ 2016 بلغت 84.8%.

وأكثر ما أثار استياء الطلاب أن الحاصلين على الدرجات النهائية في عينة اللغة الانجليزية، فقط 50 طالبًا وطالبة من إجمالي 25 ألف ورقة هي حجم العينة العشوائية.

واشتكى طلاب الثانوية العامة هذا العام من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، مشيرين إلى أنه تضمن الكثير من الأسئلة الغامضة، والكلمات الصعبة.

واختلف الطلاب حول سؤالًا معناه: "سقط كتابًا على الأرض ورأته 20 عينًا، فكم عدد الأشخاص الذين شاهدوا الكتاب؟"، فهناك من اعتبر العدد 20 شخصًا و هناك من اعتبره 10 أشخاص فقط، وأشار الطلاب إلى أن ترجمة السؤال كان صعبة وتسببت في ارتباكهم.

وتهدئةً لارتباك الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم تعديل نموذج الإجابة لتصبح كلا الإجابتين صحيحتان، ورغم ذلك جاءت العينة العشوائية بنسبة منخفضة.​