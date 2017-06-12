مصراوي يرصد مشادات تحت قبة البرلمان بسبب "تيران وصنافير" - صور

القاهرة - (مصراوي):

تصوير - كريم أحمد:

شهدت أروقة مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشادات بين النواب الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونواب ائتلاف "دعم مصر"، وذلك خلال اليوم الثاني لمناقشة الاتفاقية.

ووقعت مشادة كلامية في بداية الاجتماع، عندما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "القوات المسلحة لا تعرف البيع أو التفريط وكل من يبيع معلوم للجميع". ورفض النائب مصطفى كمال الدين حسين، تلميحات "عبدالعال"، مؤكدًا أن ما قاله يمثل إساءة للنواب، وتدخل النائب سعيد شبايك، موجهًا كلامه إلى مصطفى حسين، قائلا "إنت قليل الأدب".

كما انفعل خالد يوسف، عضو مجلس النواب، على الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بسبب تلميح الآخير بتلقي تكتل "25_30" تمويلات من الخارج. وقال خالد يوسف، خلال الجلسة: "اللي بتقوله ده لازم تعتذر عنه، إحنا ملتزمين بأدب الحوار، وانت السبب في عدم انضباط الجلسة، واللي بتعمله ده إرهاب، احنا مش واخدين حقنا في الكلمة".

وتطور التراشق الكلامى بين تكتل 25_30 وائتلاف دعم مصر، حتى كاد يصل إلى التشابك بالأيدي.

كما عارض النائب مصطفى كمال، عضو تكتل "25-30"، النائبة غادة عجمي من ائتلاف دعم مصر بعد هجومها على الدكتور صلاح فيومى أستاذ القانون الدستورى قائلة "اسكتوا انتو بتعملوا ضد البلد"، الأمر الذى دفع نواب التكتل للرد عليها.

وقال كمال للنائبة "اقعدى يا ست انتى"، فى الوقت الذى وجه النائب أحمد طنطاوى حديثه اليها قائلا:" إنتى تقعدى ساكته مش كدا".

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب برئاسة على عبد العال، بدأت مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، أمس الأحد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

عدسة مصراوي رصدت لقطات من تحت قبة البرلمان لهذه المشادات خلال الجلسة الثانية اليوم.