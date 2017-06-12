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مقتل سبعة جنود أوكرانيين في شرق البلاد

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مصراوي Masrawy

مقتل سبعة جنود أوكرانيين في شرق البلاد

04:15 م الإثنين 12 يونيو 2017

مقتل سبعة جنود أوكرانيين في شرق البلاد

مقتل سبعة جنود أوكرانيين في شرق البلاد

كييف، أوكرانيا (أ ف ب)
أعلن متحدث باسم الجيش الأوكراني مقتل سبعة جنود في اشتباكات اندلعت بين السبت والاثنين مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد الذي شهد تصاعدا في حدة التوتر خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أندري ليسينكو قوله إن أربعة جنود قتلوا السبت فيما قتل جنديان الأحد وواحد الاثنين ما يرفع إجمالي حصيلة قتلى الجيش الاوكراني منذ مطلع الشهر الحالي إلى 14.

وأكد المتحدث أن "التصعيد بدأ منذ أسبوعين أو ثلاثة. العدو يرسل أسلحة ثقيلة إلى مواقعه على الخط الأمامي وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاقات السلام".

وأسفر النزاع بين الجيش الأوكراني والمتمردين الانفصاليين الذين تتهم كييف والغرب موسكو بدعمهم، عن أكثر من 10 آلاف قتيل خلال ثلاثة أعوام.

ورغم توقيع الطرفين على اتفاقات مينسك في فبراير عام 2015، لا تزال الاشتباكات تندلع على الخطوط الأمامية بين القوات الاوكرانية الحكومية والمتمردين وسط تبادل للاتهامات بعدم احترامها.

ودفع النزاع في أوكرانيا الذي بدأ منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس 2014، العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.

هذا المحتوى من

AFP

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