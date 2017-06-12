أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: ضبط 265 قضية تموينية خلال أسبوع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: ضبط 265 قضية تموينية خلال أسبوع

03:58 م الإثنين 12 يونيو 2017

محافظ الدقهلية: ضبط 265 قضية تموينية خلال أسبوع

الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، ضبط 265 من القضايا التموينية في إطار مواجهة كافة صور الغش التجاري والعمل على التصدي لأي حالات تلاعب وضبط الأسواق ووصول الدعم.

وقال المحافظ: إن الحملات التموينية التي تشنها مباحث بقيادة العميد باهي زقزوق، مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 265 قضية، شملت ضبط 21 طن دقيق مدعم و900 كيلو، بإجمالي 378 مضبوطات، ومقررات تموينية بإجمالي 6 أطنان، واستيلاء على خبز بلدي مدعم بإجمالي 213295 رغيفًا، و37063 سلعة مغشوشة بإجمالي 60 طنًا، 142 محضر تجميع بطاقات محظور تجميعها، وتجميع 6200 رغيف خبز بلدي مدعم محظور تجميعه، وإعدام 47 طائرًا في مجال أنفلونزا الطيور، فضلاً عن قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، والتي بلغت بمفردها 204 قضية و380 لتر بنزين 80، وسولار قضايا بيع بأزيد من التسعيرة.

جرى التحفظ على جميع المضبوطات.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية عقب اطلاعه على التقرير الذي عرضه العميد باهي زقزوق، مدير إدارة مباحث التموين عن جهود الإدارة خلال الأسبوع الماضي.

وشدد الشعراوي، على أهمية الرقابة المستمرة وضرورة تكثيف الحملات لتشمل كافة المراكز والأحياء والمدن والقرى، بهدف تحقيق الانضباط للأسواق وتوافر كافة السلع للمواطنين، خاصة السلع التموينية والغذائية واسطوانات البوتاجاز، من أجل تلبيه احتياجاتهم والحفاظ على موارد الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 4.5 طن لحوم منتهية لصلاحية داخل مزرعة مهجورة في الدقهلية

    ضبط 4.5 طن لحوم منتهية لصلاحية داخل مزرعة مهجورة في الدقهلية

    أخبار
  • محافظ الدقهلية: توجيهات الرئيس تعطي دَفعة كبيرة للنهوض بالصناعات داخل المحافظة

    محافظ الدقهلية: توجيهات الرئيس تعطي دَفعة كبيرة للنهوض بالصناعات داخل

    أخبار
  • محافظ الدقهلية يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري من الشباب

    محافظ الدقهلية يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري من الشباب

    أخبار
  • محافظ الدقهلية: إغلاق 10 صيدليات لممارستها النشاط دون تعيين مدير

    محافظ الدقهلية: إغلاق 10 صيدليات لممارستها النشاط دون تعيين مدير

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رسالة عبد العال بشأن حكم

    رسالة عبد العال بشأن حكم "تيران وصنافير" الأبرز في صحف القاهرةأخبار

  • كيف سخر رواد الإنترنت من هزيمة مصر أمام تونس؟

    كيف سخر رواد الإنترنت من هزيمة أمام تونس؟

  • بالفيديو- قطر تنهي عمل مصري لتأييده قرار قطع العلاقات مع الدوحة

    - قطر تنهي عمل مصري لتأييده قرار قطع العلاقات مع الدوحةأخبار

  • على غرار فاروق الباز.. ممثل القوات البحرية: جيولوجياً

    على غرار فاروق الباز.. ممثل القوات البحرية: جيولوجياً "تيران وصنافير"أخبار

  • مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهلية

    مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهليةأخبار

  • القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينب

    القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينبأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية