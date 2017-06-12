محافظ الدقهلية: ضبط 265 قضية تموينية خلال أسبوع

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، ضبط 265 من القضايا التموينية في إطار مواجهة كافة صور الغش التجاري والعمل على التصدي لأي حالات تلاعب وضبط الأسواق ووصول الدعم.

وقال المحافظ: إن الحملات التموينية التي تشنها مباحث التموين بقيادة العميد باهي زقزوق، مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 265 قضية، شملت ضبط 21 طن دقيق مدعم و900 كيلو، بإجمالي 378 مضبوطات، ومقررات تموينية بإجمالي 6 أطنان، واستيلاء على خبز بلدي مدعم بإجمالي 213295 رغيفًا، و37063 سلعة مغشوشة بإجمالي 60 طنًا، 142 محضر تجميع بطاقات محظور تجميعها، وتجميع 6200 رغيف خبز بلدي مدعم محظور تجميعه، وإعدام 47 طائرًا في مجال أنفلونزا الطيور، فضلاً عن قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، والتي بلغت بمفردها 204 قضية و380 لتر بنزين 80، وسولار قضايا بيع بأزيد من التسعيرة.

جرى التحفظ على جميع المضبوطات.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية عقب اطلاعه على التقرير الذي عرضه العميد باهي زقزوق، مدير إدارة مباحث التموين عن جهود الإدارة خلال الأسبوع الماضي.

وشدد الشعراوي، على أهمية الرقابة المستمرة وضرورة تكثيف الحملات لتشمل كافة المراكز والأحياء والمدن والقرى، بهدف تحقيق الانضباط للأسواق وتوافر كافة السلع للمواطنين، خاصة السلع التموينية والغذائية واسطوانات البوتاجاز، من أجل تلبيه احتياجاتهم والحفاظ على موارد الدولة.