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شركة طيران سعودية تعرض توظيف السعوديين العاملين في الخطوط القطرية

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مصراوي Masrawy

شركة طيران سعودية تعرض توظيف السعوديين العاملين في الخطوط القطرية

04:12 م الإثنين 12 يونيو 2017

شركة طيران سعودية تعرض توظيف السعوديين العاملين في الخطوط القطرية

الرياض، (ا ف ب)
اعلنت شركة "طيران ناس" السعودية الاثنين استعداداها لتوظيف السعوديين الذين يعملون في الخطوط الجوية القطرية بعد إغلاق مكاتب الأخيرة في المملكة ووقف الرحلات من وإلى الدوحة على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وقالت الشركة على حسابها في تويتر انها ترحب "بالموظفين السعوديين الذين يعملون مع الخطوط الجوية القطرية على طائرات ايرباص ايه 320".

ودعت "من لديهم الرغبة بالانضمام إلى طيران ناس والعمل ضمن طواقمها من طيارين مساعدين وطيارين والعاملين في مجال الصيانة والأمن والسلامة والمرحلين الجويين والعاملين في مجال الشحن الجوي أو المبيعات والتذاكر أو أي تخصصات أخرى" للتواصل معها.

وقالت ان دعوتها هذه تأتي انطلاقا من التزامها "تجاه أبناء الوطن وكفاءاته".

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الاثنين، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها. وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من وإلى الدوحة وأغلقت مكاتبها على أراضيها.

وتتهم هذه الدول ودول أخرى بينها قطعت بدورها علاقاتها مع قطر، الامارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتشغل شركة "طيران ناس" التي تأسست قبل عشر سنوات، حصريا طائرات ايرباص ايه320 وتؤجر نحو 30 من هذه الطائرات ويتجاوز عدد ركابها ستة ملايين راكب سنويا، بحسب مدراء الشركة.

وتركز الشركة عملياتها في شبه الجزيرة العربية والمنطقة المجاورة لها. وتمتلك "المملكة القابضة" التي يرأسها الامير الوليد بن طلال تملك 34 بالمئة من أسهم "طيران ناس".

هذا المحتوى من

AFP

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