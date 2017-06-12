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القبض على مدير موقع بيع أسلحة على الشبكة المظلمة استخدمه منفذ هجوم ميونخ

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مصراوي Masrawy

القبض على مدير موقع بيع أسلحة على الشبكة المظلمة استخدمه منفذ هجوم ميونخ

04:00 م الإثنين 12 يونيو 2017

القبض على مدير موقع بيع أسلحة على الشبكة المظلمة استخدمه منفذ هجوم ميونخ

القبض على مدير موقع بيع أسلحة على الشبكة المظلمة

فرانكفورت (د ب أ)
ألقت السلطات الألمانية القبض على مدير أحد المواقع على الشبكة المظلمة على الإنترنت.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية اليوم الاثنين، فإنه تم عبر هذا الموقع بيع السلاح الذي استُخدم في جريمة القتل العشوائي في مدينة ميونخ الألمانية في يوليو الماضي.

ووفقا لبيانات السلطات، فإن المشتبه به، 30 عاما، هو المدير الوحيد للموقع منذ عام 2013. وكان يضم هذا الموقع أكثر من 20 ألف عضو، وتجرى من خلاله العديد من الصفقات غير المشروعة، خاصة المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والأسلحة.

وذكر المكتب أن القبض على المشتبه به تم مساء يوم الخميس الماضي عقب أشهر من التحقيقات السرية.

وتحفظت السلطات خلال تفتيش منزل المتهم على العديد من الأدلة، مثل أجهزة كمبيوتر من بينها الخادم ووسائط تخزين وكميات ضئيلة من المواد المخدرة.

يذكر أن شابا ألمانيا من أصل إيراني، 18 عاما، أطلق النار عشوائيا أمام مركز ميونخ للتسوق في 22 يوليو عام 2016، وقتل تسعة أشخاص قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وتم القبض على التاجر الذي تشتبه السلطات في أنه باع لمنفذ الهجوم السلاح، الذي استخدمه في تنفيذ الجريمة في آب/أغسطس الماضي بمدينة ماربورج.

وأصدر القاضي المختص يوم الجمعة الماضي، أمر اعتقال بحق مدير الموقع بتهمة المساعدة في الإتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد المخدرة.

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