أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم لوسائل الإعلام: فرقوا التسريب والغش الالكتروني بامتحانات الثانوية العامة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم لوسائل الإعلام: فرقوا التسريب والغش الالكتروني بامتحانات الثانوية العامة

04:06 م الإثنين 12 يونيو 2017

التعليم لوسائل الإعلام: فرقوا التسريب والغش الالكتروني بامتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قالت وزارة التربية والتعليم بمختلف وسائل الإعلام، إن هناك فرقًا بين تسريب الامتحان ومحاولات الغش الالكتروني أثناء انعقاد الامتحان، مطالبة وسائل الإعلام بمراعاة هذا الفرق عند تناول أية أخبار أو معلومات تتعلق بامتحان الثانوية العامة.

وطالبت الوزارة، في يبان لها اليوم الاثنين، بضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر أية بيانات لم يتم التأكد من صحتها، حفاظًا على تحقيق الاستقرار والهدوء النفسي للطلاب وأسرهم، وحرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق فيما بينهم.

وقالت الوزارة إنه تم وضع منظومة جديدة وآليات غير مسبوقة؛ للقضاء على محاولات تسريب الامتحانات ومكافحة الغش، وقد نجحت تلك المنظومة في منع التسريب نهائيًا.

وشددت الوزارة على إصرارها لمواصلة ما تم تحقيقه من نجاح وانضباط بامتحانات الدور الأول التي بدأت يوم الأحد الموافق 4 من يونيو عام 2017، وأدى خلالها 592.474 طالب وطالبة الامتحان في مواد: اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والاقتصاد، واللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء، والتاريخ.

وأكدت أنها نجحت في التصدي بشكل حاسم لحالات الغش الفردية التي تمت أثناء انعقاد الامتحانات، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية؛ حيث تم ضبط تلك الحالات التي عملت على الإخلال بنظام الامتحان عن طريق القيام بعدة محاولات للغش الإلكتروني عبر التقاط صور لأجزاء محدودة من ورقة الأسئلة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إحباط تلك المحاولات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها قبل نجاحها في تلقي إجابات تلك الأسئلة، وتقوم وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها بتتبع مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم القائمين على إدارتها بمحاولة استخدمها في تسهيل الغش الإلكتروني.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "رئيس الثانوية" يناشد بعدم التسرع في الحكم على امتحان الفيزياء

    أخبار
  • الصحة : ٢١٠ حالات مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية العامة

    الصحة : ٢١٠ حالات مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية العامة

    أخبار
  • التعليم: الصيغة المتداولة لسؤال

    التعليم: الصيغة المتداولة لسؤال"بيان " في تاريخ الثانوية خاطئة

    أخبار
  • الصحة: إصابة 144 طالبا بصدمة عصبية بسبب امتحاني

    الصحة: إصابة 144 طالبا بصدمة عصبية بسبب امتحاني "الفيزياء والتاريخ"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو- قطر تنهي عمل مصري لتأييده قرار قطع العلاقات مع الدوحة

    - قطر تنهي عمل مصري لتأييده قرار قطع العلاقات مع الدوحةأخبار

  • مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهلية

    مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهليةأخبار

  • كيف علق الجمهورعلى إعلان

    كيف علق الجمهورعلى إعلان "لما القلب يدق" ..أحمد حلمي ودنيا سمير غانم؟فنون

  • مجهولون يطلقون الرصاص على رئيس مباحث ومجند بالدقهلية

    مجهولون يطلقون الرصاص على رئيس مباحث ومجند بالدقهليةأخبار

  • القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينب

    القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينبأخبار

  • قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة..

    قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة.. "الباسبور أولا"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسام حسن يوجه رسالة للاعبي المصري

بالفيديو.. حسام حسن يوجه رسالة للاعبي المصري

بالفيديو.. الشناوي: ركلة جزاء المصري أمام سموحة غير صحيحة

بالفيديو.. الشناوي: ركلة جزاء المصري أمام سموحة غير صحيحة

بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش»

بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش»

السيسي يشارك في القمة الألمانية للشراكة مع أفريقيا

السيسي يشارك في القمة الألمانية للشراكة مع أفريقيا