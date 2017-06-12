"القوى العاملة" بالنواب توافق على مشروع قانون منح علاوة "غلاء استثنائية" للمخاطبين بالخدمة المدنية
"القوى العاملة" بالنواب توافق على مشروع قانون منح علاوة "غلاء استثنائية" للمخاطبين بالخدمة المدنية
04:02 م الإثنين 12 يونيو 2017
النائب جبالي المراغي
كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع قانون مُقدم من قِبل الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (٨١ لسنة ٢٠١٦)، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١ لسنة ٢٠١٦) في الاول من يوليو المقبل، طبقًا للمادة (٣٧) منه مبلغ (٦٥) جنيهًا شهرياً.
كما نصت المادة الثانية، على أن يتم الموظفين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١ لسنة ٢٠١٦)، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٧ علاوة "غلاء استثنائية" بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو الجاري، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ٦٥ جنيهًا شهرياً، وبحدٍ أقصى ١٣٠ جنيهًا شهرياً.
وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
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