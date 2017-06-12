«الفول» يمنع تكسيرها.. 8 أطعمة لتقوية الأظافر

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هل تعلمين أن العناية بالأظافر هي أحد العوامل التي تزيد أناقتك وجاذبيتك؟!، فالعناية بالأظافر لا تقل أهمية عن الاعتناء بالبشرة أو الشعر، ومع ذلك فكثيرات يتجاهلن أظافرهن ولا يعتنين بها، ويعتقد البعض أن العناية بالأظافر تقتصر فقط على تهذيبها وطلاءها بالمقويات، في حين أن طعامك هو المتحكم الأول في صحة أظافرك.

فإليكِ 8 أطعمة للحصول على أظافر صحية ومثالية.

1- البيض

البيض أحد الأطعمة الأساسية لنمو أظافر قوية، وذلك لاحتواءه على نسب عالية من البروتين.

وقال "كريس أديفون"، طبيب الأمراض الجلدية بجامعة نيويورك: "بالإضافة لاعتبار البيض مصدرا للبروتين؛ فهو غني أيضا فيتامين (ب) الذي يساعد على نمو أظافر قوية وصحية ويعطيها لمعانا طبيعيا".

2- القرنبيط

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على أظافر قوية وصحية فجسمك بحاجة إلى نسب مرتفعة من الأحماض الأمينية لتنمو أظافرك بشكل صحيح، ولحسن الحظ فالقرنبيط أحد الأطعمة الغنية بهذا النوع من الأحماض، فاحرصي على تناوله من وقت لآخر.

3- سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لنمو أظافر مثالية، فهو غني بالبروتين والزنك الذي يساعد الجسم على امتصاص البروتين، كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الأخرى مثل النحاس والسيلينيوم، بالإضافة إلى أنه يحفز إنتاج مادة الكولاجين في الجسم، وهي المادة التي تعزز نمو الأظافر.

4- زيت جوز الهند

هل تعلمين أن بعض الزيوت الطبيعية رغم احتواءها على الدهون إلا أنها تعزز صحة جسمك، وزيت جوز الهند أحد تلك الزيوت، فهو يعزز قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، ويحتوي على عدد من الفيتامينات التي تجعل أظافرك قوية، مثل "فيتامين A"، وفيتامين E".

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5- الدجاج

لا شك أن الدجاج يحتوي على نسب كبيرة من البروتين، مثل البيض، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين B اللازم لقوة الأظافر، وكذلك الزنك، وهذه العناصر الثلاثة (البروتين، فيتامين B، الزنك) هي المسئولة عن نمو أظافر صحية وسليمة، فاحرصي على تناول الدجاج مرتين على الأقل أسبوعيا.

6- الفول

إذا كنتِ لا ترغبين في تناول اللحوم الحمراء، فاعلمي أن الفول يحتوي على معظم العناصر الغذائية الموجودة باللحوم، فهو مصدر غني بالبروتين، كذلك فالعدس أيضا وفول الصويا وبعض البقوليات غنية بالبروتين وفيتامين B والأحماض الأمينية الكبريتية، وجميعها عناصر أساسية للتقوية الأظافر وإطالتها، فاحرصي على تناول البقوليات بشكل يومي للحفاظ على أظافرك سليمة.

7- السبانخ

على الرغم من أنها ليست الطعام المفضل للكثيرات، إلا أن السبانخ تحتوي على فوائد عظيمة لا يمكن إنكارها، فهي مهمة لصحة الجسم عامة ولتقوية الأظافر خاصة، وذلك نظرا لاحتواءها على نسب كبيرة من الحديد، وفيتامين E، وفيتامين B، وفيتامين A، وكذلك حمض الفوليك، وجميعها عناصر ضرورية لنمو الأظافر وتقويتها.

8- المكسرات

قد تتردد الكثيرات في تناول المكسرات نظرا لاحتواءها على نسب عالية من الدهون قد تؤدي لإصابتك بالسمنة إذا ما لم تتناوليها بحذر، ولكنها بالتأكيد ذات فوائد لا يمكن إنكارها، وخاصة للحصول على أظافر صحية، فالمكسرات، مثل اللوز والبندق والفول السوداني، غنية بمادة الزنك وفيتامين B وفيتامين E، وكذلك الكولاجين، فهذه العناصر قادرة على إنماء أظافرك وتقويتها بطريقة صحية وطبيعية.

وأخيرا سيدتي اعلمي أن أظافرك لن تنمو وتصبح صحية في ليلة وضحاها، فالأمر قد يستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر على الأقل للحصول على النتيجة المرغوبة.. فقط حافظي على نظام غذائي سليم لجسم صحي وأظافر مثالية..