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وزير التعليم العالي: إطلاق أسبوع مصري برتغالي للعلوم والتكنولوجيا الفترة المقبلة

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: إطلاق أسبوع مصري برتغالي للعلوم والتكنولوجيا الفترة المقبلة

03:47 م الإثنين 12 يونيو 2017

وزير التعليم العالي: إطلاق أسبوع مصري برتغالي للعلوم والتكنولوجيا الفترة المقبلة

القاهرة- (مصراوي):
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التعاون بين والبرتغال خاصة في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية.

وقال عبدالغفار، خلال لقاء وزير التعليم العالي اليوم الاثنين مع السفيرة مادالينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة بمقر الوزارة، إنه تم الاتفاق على إطلاق أسبوع للعلوم والتكنولوجيا مصري برتغالي خلال الفترة المقبلة بمشاركة وزير التعليم العالي البرتغالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بالبرتغال بالإضافة إلى نخبة متميزة من الباحثين البرتغاليين.

واقترح مشاركة الوفد البرتغالي في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصري بالإضافة إلى عقد العديد من المنتديات العلمية المشتركة لتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبرتغالية، مؤكدا وجود فرص استثمار في التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتاحة في جميع التخصصات.

من جانبها أكدت سفيرة البرتغال بالقاهرة، حرص بلادها على توثيق التعاون مع مصر خاصة في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبرتغالية، مشيرة إلى أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات بشأن إنشاء قسم اللغة البرتغالية في جامعة أسوان.

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