أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدا.. "الآثار" تفتتح معرض "السلطان بيبرس وعصره" بكازاخستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدا.. "الآثار" تفتتح معرض "السلطان بيبرس وعصره" بكازاخستان

03:41 م الإثنين 12 يونيو 2017

  • عرض 6 صورة

    4f746560ca.jpg

  • عرض 6 صورة

    b9fde7505c.jpg

  • عرض 6 صورة

    4aa15afc93.jpg

  • عرض 6 صورة

    10fc9e3cb4.jpg

  • عرض 6 صورة

    b35f90578d.jpg

  • عرض 6 صورة

    1802ca26e7.jpg

إعادة الألبوم

خالد يوسف لـ

الألبوم التالى

خالد يوسف لـ "عبدالعال": إنت بترهبنا.. ونائب يهاجم زميله: إنت قليل

كتبت- نسمة فرج:
تفتتح وزارة الآثار معرضا مؤقتا للآثار الإسلامية تحت عنوان "السلطان بيبرس وعصره" والذى يستضيفه المتحف القومى بالمدين، فى مدينة الاستانة بجمهورية كازخستان، وذلك غدا الثلاثاء.

ويشارك فى افتتاح المعرض وفد من وزارة الآثار يضم كلا من السعيد حلمى رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة و الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامى.

وأقالتإلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة- حسب البيان الصادر، اليوم الاثنين، إن إقامة هذا المعرض جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبناء على اتفاقية موقعة بين وزارة الآثار والمتحف القومى بجمهورية كازخستان.

وأضافت إلهام صلاح، أن المعرض يضم 22 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامى، تعود جميعها لعصر السطان بيبرس المملوكي، ويأتى من بينها إناء لحفظ الطعام مصنوع من النحاس مطلى بالفضة يعود للقرن الثامن أو التاسع الهجري، و كأس من الفخار مزين برنوك تحمل اسم السلطان بيبرس ويعود لللقرن السابع الهجري، حوض من النحاس عليه طلاءات بالفضة يعود للقرن الثامن أو التاسع الهجري، قطعة من الرخام الأبيض عليها شكل أسد، صندوق خشبى لحفظ المصحف الشريف مطعم بالعاج وخشب الأبنوس من القرن الثامن الهجري، بالإضافة إلى عدد من العملات الذهبية عبارة عن دينارات عليها اسم السلطان بيبرس.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى شهر أغسطس القادم وسوف تتتحمل جمهورية كازخستان تكاليف النقل والشحن والتغليف للقطع الأثرية وعودتها للأراضى المصرية، بالإضافة إلى قيمة تأمينية للقطع الأثرية مقدارها 340 ألف دولار أمريكى، مشيرا إلى أن إقامة معرض خارجى للآثار الإسلامية فى هذا التوقيت يأتى تأكيدا على حرص الوزارة لزيادة مواردها المالية وتنفيذا لخطتها فى استعادة حركة السياحة الوافدة إلى ونشر الحضارة المصرية بمختلف عصورها الفرعونية منها والإسلامية والقبطية بمعظم دول العالم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الآثار: نقل 23 إدارياً من منطقة آثار الهرم إلى إدارات أخرى بالوزارة

    الآثار: نقل 23 إدارياً من منطقة آثار الهرم إلى إدارات أخرى بالوزارة

    أخبار
  • 11 قرارًا للحكومة اليوم.. وتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها

    11 قرارًا للحكومة اليوم.. وتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها

    أخبار
  • الحكومة توافق على توفير الاعتمادات المالية لتطوير 4 مناطق أثرية

    توافق على توفير الاعتمادات المالية لتطوير 4 مناطق أثرية

    أخبار

  • "الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة..

    قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة.. "الباسبور أولا"أخبار

  • بالفيديو.. ماذا قال رئيس النواب قبل بدء جلسة

    .. ماذا قال رئيس النواب قبل بدء جلسة "تيران وصنافير" اليوم؟أخبار

  • كيف سخر رواد الإنترنت من هزيمة مصر أمام تونس؟

    كيف سخر رواد الإنترنت من هزيمة مصر أمام تونس؟

  • ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيدي مسلحين

    ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيديأخبار

  • "حلايب وشلاتين" تثير أزمة خلال مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار

  • بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الصباح

    بنك القاهرة يرفع أمام الجنيه في تعاملات الصباحأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان