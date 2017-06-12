قوات الأمن الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا استهدف كابول
قوات الأمن الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا استهدف كابول
03:53 م الإثنين 12 يونيو 2017
كابول - (أ ش أ):
تمكنت قوات الأمن الأفغانية من إحباط تنفيذ هجوم صاروخي على العاصمة الأفغانية كابول، عن طريق القبض على زعيم بارز من حركة طالبان كان يخطط وينسق لشن هجمات انتحارية في العاصمة الأفغانية.
وأعلنت وزارة الداخلية - في بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - إلقاء القبض على زعيم طالبان البارز قاري محمد في منطقة مجاورة لولاية ميدان وردك، حيث كان يخطط لشن هجوم صاروخي على كابول.
وذكر البيان "أنه تم خلال عملية أمنية صباح اليوم، إلقاء القبض على زعيم طالباني بارز لتورطه في التخطيط والتنسيق لتنفيذ هجمات انتحارية في مدينة كابول" .. لافتا إلى أنه تم العثور خلال العملية على أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات و10 قذائف هاون.
ويأتي هذا في الوقت الذي تم إلقاء القبض أيضا على مفجر انتحاري ينتمي لشبكة حقاني الإرهابية وسط ولاية ميدان وردك قبل تمكنه من تنفيذ هجوم في مدينة كابول.
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