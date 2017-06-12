هل يدخل جوهرة موناكو قائمة أغلى 5 مراهقين في تاريخ الميركاتو؟

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شهد الميركاتو الصيفي الحالي تهافتًا على كثير من المواهب الشابة على صعيد الأندية، يعد أبرزها كلا من الفرنسي كيليان مبابي، صاحب الـ18 عام، لاعب موناكو، والإيطالي جيانلويجي دوناروما صاحب الـ18 عام أيضا حارس مرمى ميلان.

وخلال الإنتقالات الحالية تلقى مبابي عروضا من ريال مدريد وآرسنال وليفربول وباريس سان جيرمان، جميعها تخطت حاجز الـ100 مليون يورو، كذلك الحال مع دوناروما والذي يحاول المرينجي الظفر به بقوة إلى جانب يوفنتوس.

وإذا تم أحد تلك العروض وإنضم أحد هؤلاء الشباب والذين مازالوا يصنفون ضمن فئة "المراهقين"، ستكون طفرة في عالم الإنتقالات خاصة في هذا السن الصغير.

في التقرير التالي نستعرض أغلى 5 مراهقين وإنتقالاتهم:-

مورا

البرازيلي لوكاس مورا، إنضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من ساو باولو البرازيلي، عام 2012، وكان عمره حينها 19 عام فقط، بصفقة بلغت 28 مليون جنيه إسترليني.

وكان مورا حينها هدفا لمانشستر يونايتد، قبل أن يظفر به النادي الباريسي، واستطاع منذ ذلك الحين تحقيق أربع ألقاب للدوري الفرنسي، وثلاث ألقاب لكأس فرنسا.

ويبدو أن اهتمام الأندية عاد لمحاولة خطف اللاعب هذا الصيف، خاصة اليونايتد الجديد بقيادة مورينيو، إلى جانب المتسابق الجديد، ليفربول.

روني

الإنجليزي واين روني، إنضم لمانشستر يونايتد قادما من إيفرتون عام 2004، وكان عمره حينها 18 عام، بصفقة بلغت 27 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ إنضمامه لليونايتد حقق مع الفريق جميع الألقاب الممكنة، وأصبح الهداف التاريخي للفريق، كما لعب 460 مباراة مع الشياطين في البريميرليج فقط، سجل خلالهم 198 هدف.

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خيسوس

البرازيلي جابرييل خيسوس، إنضم لمانشستر سيتي الإنجليزي خلال الإنتقالات الشتوية الماضية في يناير، قادما من بالميراس البرازيلي، بعمر الـ19 عام، بصفقة بلغت 27 مليون إسترليني.

ومنذ إنضمامه للسيتيسنز لعب 11 مباراة فقط، ولكنه استطاع تسجيل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

راموس

الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، إنضم لكتيبة المرينجي من إشبيلية الإسباني، عام 2005 وكان حينها بعمر الـ19 بصفقة 18.5 مليون إسترليني.

ومنذ إنضمامه للملكي أصبح واحدا من أهم المدافعين على مستوى العالم، واستطاع تحقيق ثلاث كؤوس لدوري الأبطال أعوام 2014/2016/2017، وسجل في المباراة النهائية في اثنين منهما، وقاد فريقه للتويج.

أجويرو

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، لعب أيضا لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، والذي إنضم إليه قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني، وهو بعمر الـ17، وتحديدا عام 2006، في صفقة بلغت 15 مليون إسترليني.

وأثناء فترته مع الأتليتي لعب 199 مباراة، سجل فيهم 83 هدف، وحقق لقب الدوري الأوروبي، قبل أن يخطفه بعد ذلك مانشستر سيتي عام 2011 بمبلغ 35 مليون إسترليني، ويحقق معهم لقبين بريميرليج ولقبين للكأس، ويسجل 122 هدف في 151 مباراة لعبها معهم.