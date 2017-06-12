غدا.. وزير الرياضة يستعرض ملامح اللائحة الاسترشادية مع مديري المديريات

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يستعرض المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ملامح النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسى الاسترشادية للأندية الرياضية وذلك فى ضوء قانون الرياضة الجديد.

ويحضر اللقاء مديري مديريات الشباب والرياضة من جميع المحافظات ومديري إدارات الهيئات الشبابية والرياضية صباح غد "الثلاثاء" بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

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ويتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالخطة الإنشائية للوزارة والمتعلقة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء الملاعب الرياضية ومتابعة أعمال التطوير القائمة فى العديد من المنشآت والهيئات الرياضية فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأنشطة المقرر تنفيذها بالمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة القادمة.