رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سُتحال إلي اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادله المودعه بالأمم المتحده والبعد الجغرافي، عقب إنتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من نظرها من الجانب القانوني.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إنه بدراسة الوثائق المقدمة إلي مجلس النواب، والنواحي التاريخية، والوثائق والخطابات المتبادلة، وترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان.

وتابع: «جزيرتي تيران وصنافير هما وديعتان لدي مصر من المملكة العربيه السعودية، بناء علي اتفاق بين الجانبين، مشيراً إلي أن ذلك مسجل لدي الأمم المتحدة، وفي جميع الأحوال، سواء كانت الجزيرتين تتبع مصر أو السعودية فإنها تستخدم لتحقيق الامن القومي المصرى».

شاهد أيضا

ولفت عامر، إلي عدم وجود أي قوات مصرية أو سعودية بالجزيرتين بل تدخل ضمن المنطقه (ج ) وتتواجد عليها قوات متعددة الجنسيات، مشيراً الي أن مصر لن تخسر أي شيء بإعاده الجزيرتين، حيث لا يوجد موارد اقتصادية بها أو تخطيط لأي اكتشافات-بحسب قوله.

وأشار عامر، إلي أن السعوديه تعهدت بأنه مع انتقال تبعيه الجزيرتين إليها سوف تلتزم بجميع الضوابط التي تلتزم بها مصر بشأن حريه الملاحه في خليج العقبة.

وأكد أن مصر لا تفرط في شبر واحد من أراضيها لكنها أيضا لا تطمع في أرض آخرين، وهو الحديث الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقاء «الأسرة المصرية»، بتأكيده علي أنه لا يوجد هناك مواطن مصري يمكن أن يفرط في شبر واحد من أرض مصر، أو يطمع في سنتمتر واحد من أرض الغير.