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وزير التعليم عن تغير مكافآت الامتحانات: «شائعات لا نعلم من وراءها»

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وزير التعليم عن تغير مكافآت الامتحانات: «شائعات لا نعلم من وراءها» وزير التعليم عن تغير مكافآت الامتحانات: «شائعات لا نعلم من وراءها»

التحرير

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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، وجود أى تغيرات فى المكافآت المالية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث تداول عدد من المعلمين أنباء بشأن زيادة مكافآت الثانوية العامة ومساواة المعلمين بموظفي ديوان عام الوزارة.

وأكد الوزير فى تصريح له عبر «واتساب المعلمين»، أن تغيرات المكافآت لا تزال قيد البحث قائلا: «نحن نبحث الموضوع ولكن هذه القرارات تحتاج دراسات وموافقات كثيرة، وسنعلن حينما يكون هناك جديد، و كل ما سوى ذلك إرهاصات لا نعلم من وراءها».

من ناحية أخرى قال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم إحالة عدد كبير من رؤساء امتحانات الثانوية العامة خلال الامتحانات السابقة، وأكد أن الوزارة اكتشفت قيام رؤساء اللجان بتوزيع ورقة الامتحان العربي على طلاب مدارس اللغات والرسمية للغات بالمخالفة، مما يحدث عجزًا فى أوراق الامتحانات لطلاب الثانوية على نظام العربي.

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وشدد عبد الحكم على جميع رؤساء اللجان مراعاة أن طلاب مدارس اللغات والرسمية لغات يتسلمون ورقة امتحان مترجمة، ومن حقهم الإجابة باللغة العربية.

وأضاف أن أعمال تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ ستبدأ غدًا الثلاثاء، وفى حالة وجود مشكلة في أى سؤال فمن المقرر إعادة توزيع درجات السؤال واتخاذ اللازم لصالح الطلاب.

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التحرير

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