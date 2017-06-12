«مصيلحي»: تحديث 8.6 مليون بطاقة تموينية

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تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم "الاثنين"، خلال اجتماعه مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية، حيث وجه باستمرار توفير ما يلزم من تلك السلع والحفاظ على أرصدة كافية منها، مع العمل على ضخها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالكميات المطلوبة وبخاصة في المناطق المستهدفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والحفاظ على الأسعار.

وأكد الوزير أن الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية كافية، لا سيما أرصدة القمح، والسكر، والزيوت، والأرز، وكذا أرصدة كافية من اللحوم والدواجن. وأشار الوزير إلى التنسيق القائم بين وزارتي التموين والمالية لإتاحة الاعتمادات اللازمة لتوفير الكميات المطلوبة من مختلف السلع الرئيسية.

وتناول الوزير أيضا رؤية الوزارة لتنظيم التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على تفعيل مفهوم السلاسل التجارية وأسواق الجملة، والتوسع في إقامة المناطق اللوجستية وأسواق الجملة بالمحافظات، فضلاً عن زيادة دور مشروع جمعيتي والمنافذ المتحركة في الوصول بالسلع إلى المواطنين في كل المحافظات.

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وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع لاحق خلال أيام مع رئيس الوزراء لعرض رؤية الوزارة المتكاملة في هذا الخصوص.

كما تابع رئيس الوزير مع وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توريد الأقماح خلال الموسم الحالي، وموقف تحديث بطاقات التموين، حيث أكد الوزير انتظام عملية تسليم الأقماح من المزارعين، وكذا إجراءات تسديد المستحقات لهم في إطار من التعاون القائم بين وزارتي التموين والمالية والبنك الزراعي المصري، وأوضح الوزير أن كمية القمح التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 3.4 مليون طن.

من ناحية أخرى، أكد الوزير سير عملية تحديث بطاقات التموين وفق المعدلات المطلوبة، حيث تم حتى الآن تحديث نحو 8.6 مليون بطاقة من خلال الموقع الإلكتروني أو مكاتب البريد، كما سيتم الانتهاء في الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل.