أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«مصيلحي»: تحديث 8.6 مليون بطاقة تموينية

Google+ Print
«مصيلحي»: تحديث 8.6 مليون بطاقة تموينية «مصيلحي»: تحديث 8.6 مليون بطاقة تموينية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم "الاثنين"، خلال اجتماعه مع الدكتور علي مصيلحي وزير والتجارة الداخلية، موقف الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية، حيث وجه باستمرار توفير ما يلزم من تلك السلع والحفاظ على أرصدة كافية منها، مع العمل على ضخها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالكميات المطلوبة وبخاصة في المناطق المستهدفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والحفاظ على الأسعار.

وأكد الوزير أن الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية كافية، لا سيما أرصدة القمح، والسكر، والزيوت، والأرز، وكذا أرصدة كافية من اللحوم والدواجن. وأشار الوزير إلى التنسيق القائم بين وزارتي التموين والمالية لإتاحة الاعتمادات اللازمة لتوفير الكميات المطلوبة من مختلف السلع الرئيسية.

وتناول الوزير أيضا رؤية الوزارة لتنظيم التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على تفعيل مفهوم السلاسل التجارية وأسواق الجملة، والتوسع في إقامة المناطق اللوجستية وأسواق الجملة بالمحافظات، فضلاً عن زيادة دور مشروع جمعيتي والمنافذ المتحركة في الوصول بالسلع إلى المواطنين في كل المحافظات.

شاهد أيضا

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع لاحق خلال أيام مع رئيس الوزراء لعرض رؤية الوزارة المتكاملة في هذا الخصوص.
 كما تابع رئيس الوزير مع وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توريد الأقماح خلال الموسم الحالي، وموقف تحديث بطاقات التموين، حيث أكد الوزير انتظام عملية تسليم الأقماح من المزارعين، وكذا إجراءات تسديد المستحقات لهم في إطار من التعاون القائم بين وزارتي التموين والمالية والبنك الزراعي المصري، وأوضح الوزير أن كمية القمح التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 3.4 مليون طن.

من ناحية أخرى، أكد الوزير سير عملية تحديث بطاقات التموين وفق المعدلات المطلوبة، حيث تم حتى الآن تحديث نحو 8.6 مليون بطاقة من خلال الموقع الإلكتروني أو مكاتب البريد، كما سيتم الانتهاء في الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير التموين ينفي ارتفاع أسعار الأرز

وزير التموين ينفي ارتفاع أسعار الأرز

مصدر بالتموين: 8 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات بطاقاتهم حتى الآن

مصدر بالتموين: 8 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات بطاقاتهم حتى الآن

وزير التموين: رصيد السكر 1.2 مليون طن

وزير التموين: رصيد السكر 1.2 مليون طن

خبر سار التموين: صرف كحك العيد بنقاط الخبز لهذا الشهر بمناسبة العيد

خبر سار التموين: صرف كحك العيد بنقاط الخبز لهذا الشهر بمناسبة العيد