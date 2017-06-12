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طارق البشرى: مناقشة البرلمان ل«تيران وصنافير» باطلة

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طارق البشرى: مناقشة البرلمان ل«تيران وصنافير» باطلة طارق البشرى: مناقشة البرلمان ل«تيران وصنافير» باطلة

التحرير

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شهدت الساعات الماضية ، حالة من الغضب والاستياء بين بعض رجال القانون حول تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتى قال فيها بأن المجلس لن يعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.

وانتقد الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابق، تصريحات عبد العال حول ما قاله بأن مجلس النواب لا يعتد بأى أحكام قضائية صدرت فى حق جزيرتي تيران وصنافير ، مؤكدا أنه لا صحة على الاطلاق لتلك الأقاويل وأن الأحكام القضائية حجة وواجبة النفاذ على كافة السلطات وجميع المستويات .

وقال البشري، فى تصريحات خاصة ل «التحرير» ، اليوم الإثنين ، إن إقدام مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والمعروفة إعلاميا بـ «تيران وصنافير» مخالفة صريحة للقانون ولأحكام القضاء المصرى.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، وافقت خلال الساعات الماضية ، بالأغلبية على أحقية مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية . 

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وطالب البشرى، بضرورة أن يتحلى مجلس النواب بمهام وظيفته والتى تقوم فى المقام الأول على احترام القانون والدستور، وأن ينصاع لأحكام القضاء النهائية وواجبة النفاذ . 

وأشار إلى أنه فى حالة موافقة مجلس النواب على الإتفاقية، فإن الأمر يصبح باطلاً إعمالا للقاعدة التى تقول إن «ما بنى على باطل فهو باطل» وأنه فى هذه الحالة  سيكون هناك أزمة ومخالة للقانون وذلك بإقرار المجلس للاتفاقية فى ظل وجود حكم نهائي وبات بمصرية الجزيرتين . 

 

 

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التحرير

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