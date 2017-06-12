أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السعودية تضاعف الرسوم الجمركية على السجائر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تضاعف الرسوم الجمركية على السجائر

03:37 م الإثنين 12 يونيو 2017

السعودية تضاعف الرسوم الجمركية على السجائر

عدد المدخنين في السعودية تجاوز 6 ملايين بحسب منظمة

لندن (بي بي سي)
ضاعفت السعودية الرسوم الجمركية المفروضة على التبغ والسجائر في أول إجراء ضريبي تتخذه المملكة.

ووصفت الزيادة بأنها "ضريبة على السلع المضرة" وقيل إنها لن تقتصر على السجائر فقط، بل ستطبق أيضا على المشروبات الغازية.

وتعد الضريبة جزءا من خطة واسعة النطاق، لن تطبق في السعودية وحدها، بل ستطبق أيضا في أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، كسبيل لتعويض الانخفاض الحاد في عوائد النفط.

وظل السعوديون يستفيدون لعقود من نظام الإعفاء الضريبي، الذي سانده أيضا دعم كبير من قبل لكثير من السلع.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن عددا من المتاجر اتهمت بإخفاء السلع التي ضوعفت عليها الرسوم الجمركية قبل تطبيقها من أجل التربح.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي التي اتفقت على بدء إدخال نظام الضرائب فيها.

ومن المقرر أن تعتمد دول مجلس التعاون أيضا نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في 2018.

وكانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت في ميزانية عام 2016 عزمها فرض رسوم إضافية على السلع المضرة مثل التبغ والمشروبات الغازية، لكنها لم تحدد موعد بدئها.

وأوضحت تقارير منظمة الصحة العالمية - بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية - أن عدد المدخنين في السعودية تجاوز 6 ملايين شخص، من بين نحو 29 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 10 ملايين عام 2020.

وأفادت التقارير أيضا بأن السعودية تستهلك كل عام ما يزيد على 12 مليار ريال على السجائر.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطر تؤكد التزامها باتفاقيات فيينا المتعلقة بخفض إنتاج النفط

    قطر تؤكد التزامها باتفاقيات فيينا المتعلقة بخفض إنتاج النفط

    أخبار
  • وزير الطاقة السعودي: القضايا مع قطر لن تؤثر على اتفاق منتجي النفط

    وزير الطاقة السعودي: القضايا مع قطر لن تؤثر على اتفاق منتجي النفط

    أخبار
  • إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز 800 ألف برميل لأول مرة منذ سنة 2014

    إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز 800 ألف برميل لأول مرة منذ سنة 2014

    أخبار
  • وزارة الدفاع التونسية: الوضع في

    وزارة الدفاع التونسية: الوضع في "الكامور" بتطاوين مستقر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ننشر صور الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين بالدقهلية

    ننشر صور الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين بالدقهليةأخبار

  • رسالة عبد العال بشأن حكم

    رسالة عبد العال بشأن حكم "تيران وصنافير" الأبرز في صحف القاهرةأخبار

  • بالفيديو- قطر تنهي عمل مصري لتأييده قرار قطع العلاقات مع الدوحة

    - قطر تنهي عمل مصري لتأييده قرار قطع العلاقات مع الدوحةأخبار

  • عبد العال يُشكك في نزاهة تكتل

    عبد العال يُشكك في نزاهة تكتل "25 - 30".. وطنطاوي يرد: "لن نسمح لكأخبار

  • "ليفل الوحش".. كيف استقبل طلاب الثانوية امتحاني الفيزياء والتاريخ؟أخبار

  • ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيدي مسلحين

    ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيديأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

بالفيديو.. حسام حسن يوجه رسالة للاعبي المصري

بالفيديو.. حسام حسن يوجه رسالة للاعبي المصري

بالفيديو.. الشناوي: ركلة جزاء المصري أمام سموحة غير صحيحة

بالفيديو.. الشناوي: ركلة جزاء المصري أمام سموحة غير صحيحة

بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش»

بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش»