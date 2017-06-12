زلزال قوي يهز ساحل بحر أيجة التركي

إسطنبول (د ب أ)

هز زلزال قوي منطقة ساحل بحر إيجة غربي تركيا بعد ظهر اليوم الاثنين.

وبحسب بيانات الهيئة التركية للحماية من الكوارث، فإن الزلزال بلغت شدته 2ر6 درجة، بينما ذكر قسم رصد الزلازل في معهد "هيلمهولتس" بمدينة بوتسدام الألمانية أن شدة الزلزال بلغت 4ر6 درجة.

ووفقا للبيانات، وقع مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات في بحر إيجة شمال غربي مدينة إزمير التركية.

وشعر بالزلزال سكان إزمير، بالإضافة إلى سكان مدينة إسطنبول واليونان التي تبعد عن مركز الزلزال بنحو 330 كيلومترا.

وذكر مراسل لوكالة "دوجان" التركية للأنباء أن المواطنين في إزمير هرعوا مزعورين إلى الشوارع.

ولم يعرف بعد حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال.