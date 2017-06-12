محافظ الشرقية: 225 درجة للقبول بالثانوية العامة و195 للخدمات

الشرقية – فاطمة الديب:

اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، درجات تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة، و195 درجة للثانوي العام "خدمات"، و150 درجة للثانوي الخاص.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع درجات طلاب الشهادة الإعدادية عن العام السابق، وكذا زيادة عدد الناجحين واستمرار نفس درجات القبول، يرجع إلى جهود المحافظة في افتتاح فصول جديدة بالتعليم الثانوي؛ لاستيعاب الزيادة الطلابية لهذا العام.

وأوضح المحافظ، أنه جار الانتهاء من تنفيذ 241 مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ودخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل "2017 – 2018".

من جانبه، قال هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية: "إن عدد الفصول المتاحة لاستقبال طلاب الصف الأول الثانوي العام 980 فصلًا، مشيرًا إلى أنه جرى اعتماد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي المقبل، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج".

