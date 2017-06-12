أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية: 225 درجة للقبول بالثانوية العامة و195 للخدمات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية: 225 درجة للقبول بالثانوية العامة و195 للخدمات

03:44 م الإثنين 12 يونيو 2017

محافظ الشرقية: 225 درجة للقبول بالثانوية العامة و195 للخدمات

خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، درجات تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة، و195 درجة للثانوي العام "خدمات"، و150 درجة للثانوي الخاص.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع درجات طلاب الشهادة الإعدادية عن العام السابق، وكذا زيادة عدد الناجحين واستمرار نفس درجات القبول، يرجع إلى جهود المحافظة في افتتاح فصول جديدة بالتعليم الثانوي؛ لاستيعاب الزيادة الطلابية لهذا العام.

وأوضح المحافظ، أنه جار الانتهاء من تنفيذ 241 مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ودخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل "2017 – 2018".

من جانبه، قال هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية: "إن عدد الفصول المتاحة لاستقبال طلاب الصف الأول الثانوي العام 980 فصلًا، مشيرًا إلى أنه جرى اعتماد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي المقبل، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

    توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

    أخبار
  • انتحار طالبة

    انتحار طالبة "ثانوي" بالمنوفية.. ووالدها: "مكانتش عاوزة تسقط"

    أخبار
  • بالصور.. أولياء أمور بكفر الشيخ: نشتكي من تفتيتش بناتنا في أماكن حساسة أمام المراقبين

    بالصور.. أولياء أمور بكفر الشيخ: نشتكي من تفتيتش بناتنا في أماكن حساسة

    أخبار
  • بالصور.. دموع طالبات

    بالصور.. دموع طالبات "الثانوية" تغرق ساحات لجان الامتحانات في الفيوم

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • عبد العال يُشكك في نزاهة تكتل

    عبد العال يُشكك في نزاهة تكتل "25 - 30".. وطنطاوي يرد: "لن نسمح لكأخبار

  • "حلايب وشلاتين" تثير أزمة خلال مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار

  • مصدر أمني يكشف سبب اغتيال رئيس مباحث بالدقهلية

    مصدر أمني يكشف سبب اغتيال رئيس مباحث بالدقهليةأخبار

  • رمزي يجيب لصحيفة ألمانية.. هل هناك مخطط للقضاء على المسيحيين؟

    رمزي يجيب لصحيفة ألمانية.. هل هناك مخطط للقضاء على المسيحيين؟

  • بالمستندات.. حكم قضائي بوقف عرض مسلسل

    بالمستندات.. حكم قضائي بوقف عرض مسلسل "في ال لا لا لاند "فنون

  • مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهلية

    مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهليةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غدا.. وزير الرياضة يستعرض ملامح اللائحة الاسترشادية مع مديري المديريات

غدا.. وزير الرياضة يستعرض ملامح اللائحة الاسترشادية مع مديري المديريات

غدًا.. وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لمونديال السلة للشباب

غدًا.. وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لمونديال السلة للشباب

ستوديو إفريقيا - لقطات من وصول خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مقر بعثة المنتخب اليوم

ستوديو إفريقيا - لقطات من وصول خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مقر بعثة المنتخب اليوم

وزير الرياضة يهنئ أبو القاسم على ذهبية الشيش في البطولة الإفريقية

وزير الرياضة يهنئ أبو القاسم على ذهبية الشيش في البطولة الإفريقية