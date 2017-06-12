مرتضى منصور يفتح النار على «كوبر».. ويتحدث عن التعاقد مع «كاسونجو»

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أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك عن تعاقده مع شركة فالكون للأمن لتولي تأمين النادي في الفترة المقبلة وذلك من خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بحضور شريف خالد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة فالكون للأمن والحراسة.

وأوضح أن الزمالك أول نادي مصري يتعاقد مع شركة أمن متخصصة في الفترة الحالية، والعقد يبدأ من 10 يونيو 2017 لمدة أربع سنوات، مقابل 900 ألف جنيه في السنة الواحدة، وستبدأ الشركة في تولي النادي منذ 15 يونيو، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتخفيض للزمالك في المقابل المادي، وأثنى رئيس القلعة البيضاء على الشركة.

من جانبه قال شريف خالد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فالكون للأمن والحراسة: " في تنسيق تام بين الأمن الداخلي والخارجي للنادي، العضو نفسه هيدخل النادي بدون كارنيه عن طريق بصمة الوجه لأول مرة في نادي في العالم، ولو عضو موقوف لمدة شهر السيستم هيعرف وده شئ لأول مرة بيحصل".

كما أكد مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي، أنه لم يتعاقد مع كابونجو كاسونجو، مهاجم الاتحاد السكندري حتى الآن، علاوة على أن رئيس الزمالك أبدى دهشته من انتشار صورة "كاسونجو" بقميص الزمالك، مؤكدًا أنها "فوتوشوب"، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء للإعلان عن الصفقات الرسمية التي تم إبرامها، مشيرًا إلى أنه مُتعجب من الأرقام التي يسمعها في الصفقة، وأن الزمالك سيدفع 900 ألف دولار.

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وفتح مرتضي منصور، النار على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب الخسارة من تونس 1-0 في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2019.

وقال مرتضي منصور: "كوبر حصله تلبك في عقله مش في بطنه، المدير الفني تسبب في خسارة المنتخب أمام تونس وتسبب في حزن الجماهير المصرية، ورفضت إذاعة مباراة الفريق داخل النادي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية من أجل مصلحة مصر ومقاطعة العلاقات مع دولة تدعم الإرهاب، مرتضي منصور وطني من الدرجة الأولي، وبطالب برحيل كوبر أو جلوسه على الأقل في الحسين، لأنه لا يصح ظهور المنتخب بهذا الشكل السيء من ناحية النتيجة والأداء".

وشكر مرتضي منصور، هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، علي تحمله تكاليف الألوميتال في المبني الاجتماعي حوالي 2 مليون و200 ألف جنيه، كما وجه رسالة له قائلآ "ياريت تختار رئيس بعثة وشه حلو"، في إشارة منه إلى حازم امام.