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داعش يعدم 16 عراقيا بتهمة التخابر مع القوات العراقية

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مصراوي Masrawy

داعش يعدم 16 عراقيا بتهمة التخابر مع القوات العراقية

03:28 م الإثنين 12 يونيو 2017

داعش يعدم 16 عراقيا بتهمة التخابر مع القوات العراقية

كركوك، العراق (د ب أ)
صرح زعيم قبلي عراقي سني اليوم الاثنين بان تنظيم داعش أعدم 16 شخصا رميا بالرصاص بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية العراقية، في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم غربي مدينة كركوك، 250كم شمالي بغداد.

وقال الشيخ انور العاصي زعيم قبيلة العبيد في العراق، في بيان صحفي، إن "عناصر تنظيم داعش اعدموا 16 مدنيا رميا بالرصاص، في المناطق التي يسيطر عليها في ناحية العباسي وقضاء الحويجة غربي كركوك، بتهمة التعاون والتخابر مع القوات العراقية والاجهزة الامنية ".

وذكر أن ثلاثة من عناصر داعش قتلوا في المنطقة المحيطة بين كبيبه وقضاء الدبس شمال غربي كركوك اثناء قيامهم بنقل عبوات ناسفة لزرعها في عموم جبهات التماس اثناء انفجار مجموعة منها.

وأوضح العاصي أن "داعش قام بنشر عربات ودراجات مفخخة على طول جبهات التماس والقتال ابتداء من منطقة حمرين مرورا بناحية الرشاد، وغرب قضاء داقوق وجنوب قصبة بشير وغربي مكتب الخالد في عموم مناطق جنوبي كركوك وغربيها، مع قرب اطلاق عمليات تحرير الحويجة".

وتعتزم القوات العراقية الدخول في معركة كبيرة لطرد تنظيم داعش من مناطق جنوب وغربي كركوك ذات الأغلبية السنية بعد الانتهاء من عملية الموصل.

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