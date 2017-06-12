مفوضي الإدارية العليا توصي برفض طعن "أبو ريدة" على حكم حل اتحاد الكرة

كتب- محمود الشوربجي:

أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحي زكي، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح عمر هريدي المحامي، وماجدة الهلباوي، ببطلان إعلان نتيجة اتحاد الكرة.

وذكر التقرير، أن العملية الانتخابية التي جرت في أغسطس الماضي شابها بعض المخالفات التي تمثل بطلان للعملية الانتخابية.

وأضاف التقرير، أن المطعون ضده لصالح لصالحة حكم بطلان الانتخابات قد صدر لصالحة حكم بإدراجه في كشوف المرشحين، فضلا على تضمين كشوف المرشحين لأسماء يفتقدوا لحسن السمعة، وهو ما يشوب العملية الانتخابية.

وأشار التقرير، إلى أن ما ذكره اتحاد الكرة من أن تعطل عمل اتحاد الكرة يضر بمستقبل الكرة من جانب الاتحاد الأفريقي والدولي، ويعتبر تدخلًا في أعمال الكرة، وهو أمر مردود عليه بأن البطلان لم يكن قرار إداري من وزير مختص وإنما جاء إعمالا وتنفيذا لحكم المحكمة التي استقرت على عمليات البطلان التي شابت العملية الانتخابية، وهو ما يعتبر أيضا إنفاذًا للقانون الذي يلزم الوزير والجهة الإدارية تنفيذه.

وأوضح التقرير، أن اللجنة الانتخابية أخذت بالبطلان النسبي لفرز الأصوات وليس بالبطلان الكلى بالمخالفة لنص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.