"استقلال المحامين" تدعو للتجمع بمقر النقابة غدا للرد على مناقشة "تيران وصنافير"
"استقلال المحامين" تدعو للتجمع بمقر النقابة غدا للرد على مناقشة "تيران وصنافير"
03:31 م الإثنين 12 يونيو 2017
كتبت- هاجر حسني:
دعت جبهة استقلال نقابة المحامين، جموع المحامين إلى التواجد بمقر النقابة، غدا الثلاثاء، لبحث الرد على ما سمته "انتهاك الدستور والقانون" فيما يتعلق بمناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، رغم صدور حكم قضائى بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
وقالت الجبهة في بيانها: "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، تلك هي المادة الأولى من قانون المحاماه، وذلك هو الدور المنوطة به مهنتنا".
وأضافت: "ما كنا يوما لنقف موقف المتفرج الصامت أمام انتهاكات مستمرة تجرى نهارًا جهارًا للدستور والقانون وعدم احترام لأحكام القضاء وصولًا إلى ارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام واجبة النفاذ".
وتابعت النقابة: "وإزاء ما تقدم فإن جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين تدعو جموع محامي مصر إلى التواجد بمقر النقابة العامة للمحامين الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيه الجاري لمناقشة سبل وقف هذه الحملة على الدستور والقانون وأحكام المحاكم العليا".
وأكدت الجبهة أن جميع سبل المواجهة القانونية والسياسية ستكون مطروحة في هذا الاجتماع وأن محامي مصر لن يتنازلوا أو يتخلوا عن دورهم التاريخي في حماية الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
كان مجلس النواب بدأ، أمس الأحد، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على الرغم من صدور حكم قضائي نهائي وبات ببطلان الاتفاقية.
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