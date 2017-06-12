​العناني يمنح الفائزين بمسابقة" تاريخ مصر القديمة" تصريح سنوي مجاني لدخول المتاحف

مصراوي Masrawy

كتبت-نسمة فرج:

منح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، تصريح سنوي مجاني لدخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة للطلاب الفائزين في المسابقة التي أقيمت صباح اليوم بالمتحف المصري بالتحرير ضمن مبادرة "الإرادة المصرية للتعليم والتعلم".

وأوضح الدكتور العناني -حسب البيان الصادر، اليوم الاثنين- أن التكريم جاء تشجيعا للأطفال لربطهم بآثار بلاده وحثهم على المحافظة عليها باعتبارهخا جزء لا يتجزأ من هويتهم وتاريخهم، مشيراً إلى سعادته بتفاعل الطلاب واهتمامهم بالمشاركة في مثل هذه المسابقات، الأمر الذي يؤكد وعيهم الأثري.

كان المتحف قد أقام هذه المسابقة صباح اليوم حول تاريخ مصر القديمة وحضارتها بمشاركة 35 طالب تم اختيارهم من 5 مدارس مصرية.​

