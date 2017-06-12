أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​العناني يمنح الفائزين بمسابقة" تاريخ مصر القديمة" تصريح سنوي مجاني لدخول المتاحف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​العناني يمنح الفائزين بمسابقة" تاريخ القديمة" تصريح سنوي مجاني لدخول المتاحف

03:16 م الإثنين 12 يونيو 2017

كتبت-نسمة فرج:
منح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، تصريح سنوي مجاني لدخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة للطلاب الفائزين في المسابقة التي أقيمت صباح اليوم بالمتحف المصري بالتحرير ضمن مبادرة "الإرادة المصرية للتعليم والتعلم".

وأوضح الدكتور العناني -حسب البيان الصادر، اليوم الاثنين- أن التكريم جاء تشجيعا للأطفال لربطهم بآثار بلاده وحثهم على المحافظة عليها باعتبارهخا جزء لا يتجزأ من هويتهم وتاريخهم، مشيراً إلى سعادته بتفاعل الطلاب واهتمامهم بالمشاركة في مثل هذه المسابقات، الأمر الذي يؤكد وعيهم الأثري.

كان المتحف قد أقام هذه المسابقة صباح اليوم حول تاريخ مصر القديمة وحضارتها بمشاركة 35 طالب تم اختيارهم من 5 مدارس مصرية.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية