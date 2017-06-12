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فيديو.. نواب"25-30" يهتفون: "مصرية.. وباطل".. وعبدالعال يرفع الجلسة

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مصراوي Masrawy

.. نواب"25-30" يهتفون: "مصرية.. وباطل".. وعبدالعال يرفع الجلسة

03:08 م الإثنين 12 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:
ضجت قاعة مجلس الشورى، بالهتاف "مصرية - مصرية"، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية.

وعلت الهتافات بعد كلمة للنائب بدوي عبداللطيف، قال فيها إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
واعترض نواب تكتل "25- 30"، وغادر النائب خالد يوسف مقعده متوجها إلى بدوى، وكاد أن يشتبك معه، لولا تدخل النواب ومنعه من الوصول إليه.

وبعد الهتافات، شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج، ولم يستطع الدكتور علي عبدالعال، السيطرة عليها، ما دفعه لرفع الاجتماع، على أن يعقد اجتماعا آخر فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، ويقتصر الحضور على أعضاء اللجنة التشريعية فقط.

وردد نواب تكتل 25-30 هتافات جماعية منها: "باطل.. باطل.. باطل"، فى الوقت الذى دافع أحد نواب ائتلاف دعم مصر عن الاتفاقية قائلا: "رؤساء مصر السابقين ليسوا خونة والجيش المصرى ليس خائنا حتى يعقد اتفاقية يفرض فيها بالأرض، والجزيرتين سعوديتين ورؤساء مصر مش خونة".

شاهد هتاف نواب تكتل 25 - 30 داخل مجلس النواب اليوم

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