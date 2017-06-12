إحباط محاولة سرقة سيارة من قائدها بكفر شكر
إحباط محاولة سرقة سيارة من قائدها بكفر شكر
03:16 م الإثنين 12 يونيو 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
أحبطت مباحث كفر شكر، محاولة 3 عاطلين، سرقة سيارة من قائدها، اليوم الاثنين، بعد أن استدرجه أحدهما من القاهرة، بحجة توصيله لمدينه منيا القمح بالشرقية.
وأفادت التحقيقات إلى أنه أثناء السير في الطريق حاول 2 الاستيلاء على السيارة من قائدها، تحت تهديد السلاح، فاستغاث بقوة امنية، ونجحت فى ضبط أحد المتهمين، بينما فرا آخرين هاربين، وتولت النيابه التحقيق.
وتبين لقوات الأمن أن الواقعة جرت أمام منطقة كفر الولجا، عندما فوجئ سائق تاكسي بإشهار المتهمين سلاح، محاولين الاستيلاء علي السيارة قيادته رقم 628 ل ق هـ تاكسى.
وضبطت القوات المتهم ليتبين أنه يدعى، "محمد س م" 24 عاما، عاطل، وبحوزته طبنجة صوت، بينما فر المتهمان الآخرين، هاربين، وبمواجهة المقبوض عليه إعترف بارتكاب الواقعه بالإشتراك، وكلاً من، "محمد م ع" 24 عاما، و"احمد ج" 19 عاما، عاطلين هاربين.
وكلفت إدارة البحث الجنائى، بتطوير مناقشة المتهم المضبوط، للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي، وما ارتكبه من حوادث مماثلة وتكثيف الجهود لاستهداف، وضبط المتهماين الهاربين.
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