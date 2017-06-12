٤ أشخاص يقتلون عامل "ضربًا بالكرباج" في القناطر الخيرية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقي عامل مصرعه على يد 4 أشخاص، اليوم الاثنين، بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية.

وتبين أن خلافات بين وأحد المتهمين،أدت إلى مطاردته بدراجتين ناريتين أثناء قيادته هو الأخر لدراجة نارية، حتى سقط على الأرض وسار الجناة بمركبتهم عليه ثم انهالوا عليه ضربا بكرباج، حتى لقى مصرعه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفي القناطر العام، وألقى القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم طارق عادل، رئيس مباحث القناطر، تلقى بلاغاً من الأهالي، بوفاة حسن محمد حسن الدسوقى عبد العال،20 عاماً، عامل، إثر إصابته بسحجات بالوجه والجبهة، ونزيف من الأنف والفم، وكسر بقاع الجمجمه، وبسؤال والد المتوفي "محمد حسن الدسوقى عبد العال" 47 عاماً، قرر أنه أثناء قيادة نجله دراجه نارية، بدون لوحات معدنية، بطريق خط 12 أمام قرية أجهور الصغرى، اصطدمت به سياره مجهولة، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

جرى إخطار اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، فتوصلت التحريات إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن وراء ارتكابها كل من، "ط.ر.ع" 19 عاماً، عامل، و"محمد.ع.ع" 20 عاماً، عامل، و"محمود.س.م" 18 عاماً، طالب، و"ع.م.م" 18 عاماً،عامل لوجود خلافات بين المتوفي والمتهم الأول، والذي اتفق مع باقي الجناة على ارتكاب الواقعة.

واتجهت الشرطة لضبط الجناة وبمناقشتهم، قرر الأول بوجود خلافات سابقة بينه والمتوفي، الذي نشر بعض الاتهامات لخطيبته، فاتفق الأول مع باقي المتهمين، بالتشاجر مع المجني عليه، وفي يوم الحادث انتظرة فى مكان العثور على الجثة، وأثناء قدومه مستقلا الدراجة النارية خاصته، وبرفقته المدعوه، "ه.مح.ن" 14 عاماً، طالبه طاردهما المتهم الأول، حتي اصطدما بحفرة كانت بالطريق مما أدي إلي انقلاب الدراجة النارية وسقوطهما أرضا فقام المتهم بالمرور بالدراجة النارية التي يستقلها على المجني عليه، واعتدوا عليه بالضرب ( بكرباج ) حتي فارق الحياة.

وبسؤال مرافقة المتوفى أيدت ذلك وتولت النيابة التحقيق.