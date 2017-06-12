اللواء العصار : "حاسس بالغلاء وكلنا بنعاني"

كتب- أحمد علي:

طالب اللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، بمراعاة ظروف شركات الإنتاج الحربى فى مناقشات مشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، قائلا: "حاسس بالغلاء وارتفاع الأسعار وكلنا بنعانى".

ودعا وزير الانتاج الحربى، فى كلمته باجتماع لجنة القوى بمجلس النواب اليوم، إلى عدم العودة إلى المشكلة الكبرى التى تعانى منها الدولة منذ ٢٠١١ وحتى الآن، من زيادات إجبارية للأجور، موضحا: " كلنا نعانى من الغلاء لكن ليس معنى ذلك نزود العلاوات عشان نأخذ شعبية وبعد كدا نخرب الشركات".

وأضاف الوزير: "نسبة الأجور زادت فى شركات وزارة الإنتاج الحربي ٣ أضعاف منذ ٢٠١١ ما خلق اختلال بشكل غير عادى فى الأجور والهياكل المالية، وهى شركات متعلقة بالأمن القومى، ونحن نملك إمكانيات بشرية والصناعة كبيرة واحترافية، ولدينا 4 شركات حققت أرباح من أصل ٢٠ شركة ونحن نمنح ٧٪ زيادة سنوية وأرباح وحوافز".

وتابع: "لو كل شوية زيادات للكل دا حيبقا أمر خطير، لابد أن يكون هناك نوع من التوازن، وأنا لست ضد مساعدة العاملين لمواجهة الغلاء والظروف الصعبة".