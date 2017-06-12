وزير الدفاع يلتقي نسور القوات الجوية ومقاتلي المنطقة المركزية

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة سوف تظل الدرع الواقي لمصر، والحامي لوحدة وسلامة أراضيها، والحصن المنيع لشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال لقاءه عددًا من أبطال ومقاتلوا القوات الجوية، وعددًا من طلبة الكلية الجوية، حيث شاركهم وجبة الإفطار أمس، معربًا عن اعتزازه بمستوى الاستعداد والجاهزية والجهود التي يبذلها مقاتلو القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر، وتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف، مؤكدًا أن ذلك يُعد مدعاة للفخر في ظل تحديات كثيرة تواجه الوطن وأمنه القومي.

واستهل القائد العام، اللقاء، بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهنئته لرجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، واعزازه وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على عزة الوطن وكرامته.

وثمن الفريق أول صدقي صبحي، جهود رجال القوات الجوية في تأمين حدود مصر وضرب معاقل التكفيريين وتقديم الغطاء الجوي لقوات إنفاذ القانون خلال مواجهاتها مع الخارجين على القانون، وما يمثله ذلك من ردع للتنظيمات الإرهابية والقوي الداعمة لها، وكل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وتهديد أراضيه.

والتقى القائد العام، عددًا من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية ووحدات التدخل السريع، حيث تضمن اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بجهود وأنشطة القوات المسلحة ودورها في تأمين الجبهة الداخلية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات.

وأشاد القائد العام - خلال اللقاء - برجال المنطقة المركزية وقوات التدخل السريع الذين اثبتوا طوال الفترة الماضية أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي والتحلي بأقصى درجات الانضباط، مشيدًا بما يبذلونه من جهود صادقة لمعاونة أجهزة الشرطة المدنية في التصدي للعناصر الإجرامية، والقضاء على الإرهاب واضعين مصر فوق كل اعتبار.

وأكد الفريق أول صدقي صبحي، أن مقاتلوا المنطقة المركزية العسكرية يمثلون مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي ومعاونة أجهزة الدولة في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة على أرض مصر، مطالبًا رجال القوات المسلحة باليقظه الدائمة والاستعداد الجاد والفهم الجيد لما يدور حولنا من تحديات تستلزم الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى لمنع أية محاولة تستهدف المساس بأمن الوطن واستقرارة.

وكرم صبحي، على هامش اللقاء، عددًا من المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة، تقديرًا لما بذلونه من مهام خلال الفترة الماضية.

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.