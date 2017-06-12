خالد يوسف لـ "عبدالعال": إنت بترهبنا.. ونائب يهاجم زميله: إنت قليل الأدب

كتب - احمد علي:

شهد اجتماع اللجنة التشريعية المخصص لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، اليوم الاثنين، حالة من الشد والجذب بين النواب الرافضين للاتفاقية ونواب ائتلاف "دعم مصر".

ووقعت مشادة كلامية في بداية الاجتماع، عندما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "القوات المسلحة لا تعرف البيع أو التفريط وكل من يبيع معلوم للجميع".

ورفض النائب مصطفى كمال الدين حسين، تلميحات "عبدالعال"، مؤكدًا أن ما قاله يمثل إساءة للنواب، وتدخل النائب سعيد شبايك موجهًا كلامه إلى مصطفى حسين، قائلا "إنت قليل الأدب".

كما انفعل خالد يوسف، عضو مجلس النواب، على الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس، بسبب تلميح الآخير بتلقي تكتل "25_30" تمويلات من الخارج.

وقال خالد يوسف، خلال الجلسة: "اللي بتقوله ده لازم تعتذر عنه، إحنا ملتزمين بأدب الحوار، وانت السبب في عدم انضباط الجلسة.، واللي بتعمله ده إرهاب، احنا مش واخدين حقنا في الكلمة.

وتطور التراشق الكلامى بين تكتل 25_30 وائتلاف دعم مصر، حتى كاد يصل إلى التشابك بالأيدي.